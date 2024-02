Mobile World Congress 2024: Vueling presentará su estrategia de IA

La aerolínea Vueling presentará su estrategia de Inteligencia Artificial (IA) en el stand que la empresa tendrá en el 4YFN - Mobile World Congress 2024, que se realizará en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona entre el 26 y el 29 de febrero.

La muestra la desarrolló junto al Instituto de Arquitectura Avanzada de Catalunya con motivo de su 20 aniversario, llamado 'El Cielo de Vueling', y reflejará las trayectorias de sus vuelos.

El director de IT de Vueling, Javier Álvarez, participará en la mesa redonda 'Beyond ChatGPT: The future of generative IA in business' ('Más allá de CHATGPT: El futuro de la IA generativa en los negocios'), el martes 27 de febrero a las 16.15 horas en el Stage A del Hall 6.

Y el chief transformation officer de la aerolínea, Heather Figallo, compartirá "experiencias personales, retos y lecciones aprendidas en su camino hacia la alta dirección" junto con otros profesionales.

Bajo el nombre 'The journey to the C Suite' ('El viaje hacia la C Suite'), se celebrará el miércoles 28 de febrero a las 9.40 horas en el MWC Debate Stage, ubicado en el Hall 6. Europa Press