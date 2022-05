Murió Mino Raiola y dejó una herencia de € 1.000 millones; ¿quién manejará a sus jugadores?

El representante italiano de futbolistas Mino Raiola murió el 30 de abril a los 54 años de una afección pulmonar y según varios medios europeos, dejó una herencia valorada en € 1.000 millones que gestionará la abogada brasileña Rafaela Pimienta.

Junto al portugués Jorge Mendes, Raiola era uno de los empresarios futbolísticos más poderosos del mundo.

Pimienta, que trabajó con Raiola durante los últimos 20 años, se pondrá al frente de los negocios y de la representación de futbolistas, entre ellos el noruego Erling Haaland.

Rafaela Pimienta

Zlatan Ibrahimovic, ya en su etapa final de la carrera y el francés Paul Pogba, son otros dos jugadores que representaba Raiola.

“A Mino lo ha criticado todo el mundo, pero ninguno de sus jugadores lo ha hecho, sino todo lo contario, lo han asumido como un padre”, dijo Pedro Bravo, presidente de la Asociación Española de Agentes de Futbolistas.

Bravo agregó: “Era atípico, no le importaban las vestimentas ni las formas, lo importante para él era el fondo, y sabía que tenía lo más importante, la confianza de sus jugadores. No he visto a (Paul) Pogba, (Zlatan) Ibrahimovic o (Gianluigi) Donnaruma protestar nunca, todo lo contrario", añadió Bravo.