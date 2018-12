Murro minimizó pedido para que Inefop le prestara dinero a Envidrio

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, defendió la decisión de pedirle al presidente del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), Eduardo Pereyra, que le otorgara un préstamo a la cooperativa Envidrio, en momentos en que el Fondes le negó financiamiento.

Según informó El Observador, Pereyra fue interrogado este jueves en el juzgado de Crimen Organizado que lleva adelante la investigación sobre presuntas irregularidades en torno a Envidrio, acerca de los motivos por los cuales el instituto que dirige le prestó dinero a la cooperativa. Consultado sobre si él o algún otro integrante del Inefop recibió alguna presión o sugerencia para otorgar el préstamo Pereyra contestó: “No, me llamó el ministro (Ernesto Murro) para que encontráramos una solución al tema”.

Como resultado de esa llamada, Envidrio recibió un préstamo de US$ 1,6 millones, cuando los trabajadores habían pedido US$ 1,2 millones. La diferencia entre lo solicitado y lo efectivamente entregado surge de un informe que a pedido de Murro realizó el Latu, en el que se especificaba qué le faltaba a la planta para operar correctamente.

El Observador intentó consultar al ministro sobre la versión que dio Pereyra en el juzgado pero a través de sus asesores respondió por medio de un comunicado.

Murro afirmó: “Hace 23 años tengo responsabilidades ejecutivas. Tengo que hacer. Que resolver. Planteo alternativas y propuestas, y se resuelven o no según las potestades de los organismos. A Inefop le planteamos situaciones por temporal de Dolores y se ayudó a recuperar 12 empresas, sequía y los tamberos y hubo decenas de beneficiarios, Pili, Coleme desahuciada y hoy produciendo, formación con cámara de TICS y de Comercio, ladrilleros artesanales, escuela de perros guía para personas con discapacidad auditiva y autismo, Envidrio y muchas más. Y estamos satisfechos cuando de acuerdo a las potestades y normativas los organismos pueden ayudar. También solicitamos a BPS que investigue la eventualidad de trabajo en seguro de paro en Envidrio”.

Este viernes el diputado del Partido Nacional Rodrigo Goñi aseguró que presentará una denuncia penal contra el ministro Murro, con el objetivo de que se sume a la causa de Envidrio. "El ministro Murro tenía plena conciencia de que Envidrio estaba en una situación de moroso con el Estado y no presentaba las condiciones mínimas requeridas para un nuevo préstamo. El ministro de Trabajo aparece ahora como el responsable ya no sólo de todo lo ocurrido en la órbita del Fondes en este último período sino también en el préstamo indebido por U$S 1.645.000 del Inefop a Envidrio”, aseguró Goñi en un comunicado de prensa.