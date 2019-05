Murro y un mensaje electoral en cadena de TV: "existe el riesgo del retroceso"

El ministro de Trabajo, Ernesto Murro, pidió durante una cadena nacional de radio y televisión emitida este miércoles por el Día de los Trabajadores “valorar” la “participación social” alcanzada durante los gobiernos del Frente Amplio y afirmó que “existe el riesgo del retroceso”, en alusión a la campaña electoral.

“En este camino queremos seguir por eso en este 1° de mayo, cada minuto, cada día, valorar lo que hemos hecho juntos con participación social. Lo que hemos hecho en todos estos años porque existe el riesgo del retroceso. Existe el riesgo de que perdamos cosas que hemos logrado juntos para el conjunto de la sociedad. Nosotros somos un gobierno y es un país que se merece seguir avanzando en derechos, en obligaciones, en justicia social, en trabajo decente. Por todo eso, feliz 1° de mayo”, dijo Murro para cerrrar su discurso emitido en cadena nacional.

Durante su oratoria el jerarca enumeró como logros de la presente administración “el beneficio para miles de cincuentones” y “la reforma” del Sistema de Previsión Social de las Fuerzas Armadas, denominada caja militar. Además promovió el proyecto de ley para modificar la caja notarial.

El ministro también destacó la disminución de los accidentes laborales y de las normas aprobadas para la salud laboral. “Entre 1985 y 2004 se aprobaron unas 25 normas de salud laboral. En nuestros 14 años de gobierno, más del doble de normas de protección a la salud de los trabajadores”, dijo Murro.

Murro afirmó que la ley de empleo juvenil “debe funcionar más y mejor” y aseguró que la administración frenteamplista “intensificó” el diálogo a través de los Consejos de Salarios.

En tanto, el ministro destacó las obras en puertos y el ferrocarril así como la anunciada segunda planta de UPM que el gobierno promueve instalar en el centro del país.

El ministro participó este miércoles del acto del PIT-CNT en conmemoración del Día de los Trabajadores con una gorra de la central puesta en su cabeza. Consultado por El Observador si eso no era tomar partido por el movimiento sindical, el jerarca contestó que es una decisión que también tomaría en el mundo empresarial. "Cuando voy a un acto de los empresarios, si lo hacen al aire libre y los empresarios me dan un gorro también me lo pongo", aseguró Murro.