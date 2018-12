Nacional presentó a Domínguez: “No nos vamos a poner la mochila de la Libertadores”

Nacional presentó a su nuevo entrenador, el argentino Eduardo Domínguez, que manifestó que no se va a poner la mochila de la Libertadores y destacó que las energías están puestas en el rearmado del equipo atendiendo la realidad económica del club.

“Es un sueño de estar en un club grande como Nacional. Lo único que podemos dar es entregar todo y que los objetivos planteados se van a conseguir en la medida que en el día a día hagamos las cosas bien. Hoy me toca guiar en la parte futbolística a la institución. Me toca un club grande no solo del país sino de Sudamérica y es una motivación extra para esforzarnos con la ilusión de poder crecer”, comenzó diciendo el entrenador argentino.

Consultado sobre qué le parecieron las instalaciones del Parque Central y el plantel con que el contará, el DT respondió: “El estadio lo conocí recién, obviamente que vamos a necesitar de la fidelidad del hincha. El plantel lo vamos a charlar con Iván (Alonso) desde hoy para ir avanzando lo más rápido posible”.

Cuando se le preguntó por el desafío de la Copa Libertadores, Domínguez fue claro: “No nos vamos a poner esa mochila (de la Libertadores). Tenemos claro el objetivo que queremos cumplir, sabemos la exigencia del torneo local, sabemos la exigencia de la Copa pero Nacional exige más allá de cualquier torneo que juguemos, por la historia, por sus hinchas. Mirar tan lejos es abusivo, hoy las energías están en el rearmado del equipo y entendiendo la situación de hoy en día”.

Sobre la situación económica de la institución, respondió: “Realmente no me preocupa porque me dedico a dirigir un equipo y en todas las charlas que tuve con el presidente manifestó todos los caminos que tiene planteados para esa situación. Por lo que entendí tiene el plan A y el plan B y esos temas no van a influir. Pero no me voy a meter en esos temas”.

Y concluyó: “Más allá de las tácticas o las estrategias lo más lindo es que el periodismo y el hincha descubra cómo va a jugar el equipo. Acá me puedo quedar media hora explicando pero los que resuelven en la cancha son los jugadores”.