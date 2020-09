Nacional y Danubio juegan el partido de la fecha en el que no se puede fallar

Con altibajos futbolísticos, pero sobre todo físicos, Nacional busca mantener la punta –con un partido más jugado que Rentistas– en un encuentro de los más trascendentes no solo de esta fecha, sino además, de la recta final del Torneo Apertura en la que perfectamente puede estar en juego el título.

En esta clase de compromisos no se puede pegar un resbalón o tropezar porque la pérdida de puntos es factible que redunde en la renuncia al tan ansiado campeonato por el que el equipo de Gustavo Munúa viene luchando desde el principio de la temporada.

Danubio aparece como un rival de cuidado. Después de la salida del técnico Martín García, llegó Leonardo Ramos y ganó dos encuentros consecutivos.

No obstante, llega tocado a este compromiso teniendo en cuenta su último resultado registrado el pasado jueves cuando cayó 2-1 en Belvedere contra un muy irregular Liverpool que justamente se levantó para bajarlo a tierra.

Los presididos por Arturo Del Campo habían decidido cambiar al entrenador luego de que no solo no se le dieran los resultados a Martín García, sino que además, comenzaron a complicarse con la tabla del descenso, algo que no es habitual precisamente en esa institución.

Leonardo Carreño

Nacional fue superado por Defensor Sporting el jueves pasado a la noche, pero igualmente estuvo a segundos de llevarse la victoria gracias, una vez más, al tremendo olfato goleador de Gonzalo Bergessio, el mejor futbolista de este Torneo Apertura.

Pero su rival no solo lo superó en lo futbolístico –y logró la igualdad en la hora–, sino también en lo físico. Y eso es lo que debe preocupar al cuerpo técnico encabezado por Munúa justamente en una semana muy especial ya que se vuelve a la Copa Libertadores y el jueves el tricolor enfrenta a Racing en Avellaneda.

No es para nada un tema menor porque, como se esperaba, en el momento más álgido de la definición del campeonato, comienzan a mezclarse viajes al exterior –en algunos casos, extenuantes, como el que se hará a Mérida, Venezuela para enfrentar el martes 22 de este mes a Estudiantes de esa ciudad– y allí la parte física y las lesiones, jugarán sin dudas un papel fundamental. Danubio es un escollo duro en el camino y llega necesitado.

Nacional no puede aflojar en una realidad que lo obliga a ganar en casa esos tres puntos que le darían el aire necesario para seguir el torneo con tranquilidad.