Natalia Sandberg, la genetista que fue clave en el caso Lola Chomnalez: "Fue completamente emocionante"

La genetista que fue clave para llegar a uno de los presuntos implicados en el caso de Lola Chomnalez, Natalia Sandberg, aseguró este martes que su "sueño siempre fue, y va a ser" poder mirar a los padres a la cara y poder decirles que lo "dejaron todo". La profesional detalló en conferencia de prensa cómo se sucedieron las investigaciones que derivaron en la identificación, a través del ADN, del presunto asesino de la adolescente argentina. El hombre de 39 años fue procesado con prisión, por homicidio muy especialmente agravado.

"Me movilizó muchísimo, desde el punto de vista sentimental", dijo sobre el caso. "Ese fue el motor para buscar todas las maneras habidas y por haber que estuvieran a mi alcance para poder aportar en el caso" , dijo.

"Lo inédito fue en tratar de maximizar ese software que tenemos, y buscarles otras patas a la búsqueda", explicó la genetista. Hacer "búsqueda de familiaridad, de parentesco, de genealogía forense", detalló. "Se me ocurrió hace dos años", dijo Sandberg.

La genetista destacó asimismo que un procedimiento de estas características nunca se había realizado ni siquiera en la región. "De hecho yo no me basé en nadie para poder empezar a gestionar esto", sostuvo.

Sandberg trabaja en el Laboratorio de Registro Nacional de Huellas Genéticas. Creado en 2013, realiza muestras de ADN cada viernes en todas las cárceles del país. El imputado de 39 años por el asesinato de Lola fue identificado a través de su madre biológica.

Después de años, en los que la policía no logró coincidir el ADN encontrado en la mochila de la adolescente con las muestras de su registro, Sandberg planteó discriminar la línea paterna y así encontrar al padre del presunto asesino. No tuvieron éxito y probaron con el linaje materno. De esa manera, encontraron a un detenido, de misma madre que el hombre buscado, y él los dirigió a la mujer. Ella les explicó que tenía once hijos. Uno de ellos no aparecía registrado porque había dado a adoptar de bebé y tenía otro apellido. Tras una travesía de más de 7 mil kilómetros encontraron al ahora imputado.

"Cuando me surgió esta idea la comenté con colegas que tenía en otras partes del mundo y me apoyaron. Para ellos tampoco tenía precedentes. Me apoyaron y me dieron la confianza científica para poder hacer estos hallazgos", afirmó.

El software fue donado por el FBI cuya configuración de búsqueda no permite la distinción que la genetista planteaba. Tuvieron que "encontrarle la vuelta al software y desafiarlo para poder llegar a los resultados" que finalmente consiguieron.

Sandberg se basó en "el principio de que hay familias de criminales" en su "gran" base de datos. "Uno puede ver desde la genética que existen familias de criminales enteras", explicó.

Sobre este nuevo sistema que aplicó, la genetista dijo que "por supuesto que la idea es aplicarlo a todos los demás casos".

Para Sandberg identificar al presunto asesino "fue completamente emocionante, una alegría enorme".