Netanyahu felicitó a Milei por la victoria en las elecciones y le agradeció el apoyo

Mediante su cuenta de X, la oficina del Primer Ministro afirmó: “El Primer Ministro Benjamín Netanyahu habló con el Presidente electo argentino Javier Milei, lo felicitó por su victoria electoral y le agradeció su apoyo al Estado de Israel en su guerra contra la organización terrorista Hamás”.

Y continuó asegurando: “El Primer Ministro dijo al Presidente electo que es un verdadero amigo del pueblo judío. El primer ministro Netanyahu también agradeció al presidente electo Milei su intención de trasladar la embajada argentina a Jerusalén y lo invitó a visitar Israel”.

Prime Minister Benjamin Netanyahu spoke with Argentinian President-elect Javier Milei, congratulated him on his election victory and thanked him for his support of the State of Israel in its war against the Hamas terrorist organization.