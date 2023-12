Nito Artaza desmintió estar en pareja con una de sus bailarinas

Recientemente se conoció que Nito Artaza y Cecilia Milone se separaron, después de seis años de casados. Ahora, los rurmores indicaban que el humorista estaba en pareja con Belén Di Giorgio, una de sus bailarinas.

Sin embargo, en una entrevista con Teleshow, Artaza desmintió estos rumores: “Es una persona que conocemos hace cinco años. Tenemos una relación de afecto, de cariño, de absoluta confianza. Es una chica que queremos mucho y es gratuito que hablen de una supuesta relación que no existe. Es nuestra amiga personal, de Cecilia y mía”.

Di Giorgio, que además es expareja del actor Rodrigo Noya, se encuentra ensayando para el espectáculo que está presentando junto a Cecilia Milone en Punta del Este, Uruguay.

Artaza y Milone siguen trabajando juntos, independientemente de su separación. Al respecto, el humorista confirmó que Di Giorgio también estará en la obra: “Va a estar con nosotros justamente por la confianza que le tenemos”.

“Decidí que en este momento no voy a hablar de mi vida. Quizás algún día me da por hablar o por escribir un libro, yo que sé, pero ahora no. Estoy en proceso de mi vida que no estoy para exponer mi alma. Entonces, no estoy para decir ni sí ni no ni nada, quiero atravesarlo íntimamente. Yo soy muy introspectiva y no estoy lista para hablar de nada. Tiene que ver conmigo”, dijo Milone, por su parte, respecto a la separación.