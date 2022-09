“No hay plata que pague lo de hoy”: Thiago Cardozo recordó cuando decidió quedarse en Peñarol

El arquero de Peñarol, Thiago Cardozo, habló en conferencia de prensa tras su consagratoria noche de este miércoles en la que fue figura ante Boston River por la Copa AUF Uruguay, al destacarse en los 90 minutos con empate 0-0 y ser clave en la definición por penales, con tres remates tapados, que le permitió a su equipo avanzar a cuartos de final.

“Agradecerle al hincha de Peñarol que nos vino a acompañar, una muestra de cariño que me emociono”, dijo el golero sobre la gente que llegó en gran número al partido en el Campeón del Siglo en el día del aniversario del club.

La titularidad y el contrato que se termina

Cardozo, habitual suplente en el equipo y que tuvo su oportunidad ante Boston River, dijo no saber si por su actuación se iba a ganar la titularidad. “Todavía ni lo pienso. Siempre digo lo mismo, compito con Thiago Cardozo, ni con Kevin Dawson ni con Neto Volpi, compito con Thiago Cardozo todos los día para ser mejor golero y mejor persona. Eso se verá. Yo trabajo día a día. La noche de hoy fue fruto del muchísimas cosas que me han pasado y yo solo sé, y el empeño que le puse siempre para darlo vuelta”.

Para el arquero, su mejor intervención fue “la doble tapada” en el segundo tiempo. “Fue muy buena, pero son todas difíciles. Y más en el arco de Peñarol, tenés que estar muy atento. Al arquero de Peñarol le llegan poco y tenés que estar atento. Eso lo sé”.

“A fin de año se me termina el contrato, lo tengo claro a eso, y trabajo para ver qué pasa. Confío en mí mismo y me siento muy bien”, agregó, pasando un aviso sobre su situación.

Los penales y la situación de Dawson

Cardozo fue consultado por su actuación en los penales, atajando tres remates, y se le mencionó que en ese aspecto a Kevin Dawson le era un tanto esquivo tener buenos resultados al tapar penales.

“Voy a hablar por mí, Kevin es otra persona y otro arquero”, señaló.

“Pasó netamente por el convencimiento que tenía y porque creí en mí siempre. Me sentí muy cómodo. Internamente estaba muy bien, creo que se notó, y voy camino a mucho más cosas”, agregó sobre sus atajadas.

La decisión en quedarse en Peñarol

Cardozo también fue consultado por la decisión que tomó a los 18 años, cuando prefirió quedarse en Peñarol en vez de irse a otro club y tener un buen ingreso económico, algo que es valorado por los hinchas. En ese momento rompió relaciones con su empresario de ese entonces, Daniel Fonseca.

“Con lo que viví hoy, no hay plata que pague lo que viví hoy. Es una realidad. Con la gente que soy hincha. Hay cosas en la vida que son impagables, la noche de hoy lo fue. Cualquier plata no hubiese pagado la noche que viví hoy. Es una realidad eso que me pasó eso a los 18 años, se tenía que dar así y estoy orgulloso de haber tomado esa decisión y de quedarme acá”, respondió.

Sobre el el momento de Peñarol, destacó que Boston River fue un duro rival. “Por algo está en las posiciones que está en la Tabla Anual, hace una muy buena posesión que te hace correr y te desgasta”.

“Por ahí no estamos pasando por el mejor momento, nos hacen falta muchas cosas, pero hoy dimos un paso bueno. Necesitamos como grupo ganar este partido, lo hicimos, no queremos mirar hacia el pasado, mirar hacia adelante, el ahora y tomar decisiones para el presente y el fututo”, dijo.

“Lo que venga por delante lo tenemos que ganar porque así manda la historia de Peñarol”, agregó.

Los penales y ser capitán

Consultado por sus claves para los penales, dijo: “Miro muchos aspectos. No sé si tengo un secreto particular. Como acomodan la pelota… Trato de jugar psicológicamente con el que va a patear, porque es una instancia difícil para él, porque la lógica es que haga el penal. Trato de jugar con eso. Ver cómo se para, cómo acomoda la pelota, son factores con los que juego… Pero solamente ahí se sabe bien y juegan otras cosas que vienen de la cabeza o de estar convencido”.

Sobre haber sido capitán en el día del aniversario del club y en el Campeón del Siglo, consideró que fue “un sueño”. “Me dio mucha confianza de parte del entrenador. Es un premio a muchas cosas, a mi rol dentro del club, dentro del equipo. Si Leo (Ramos) me la dio es porque me ve capacitado y por mi convencimiento. Fue un sueño haber tenido la cinta en un día tan especial como este”.