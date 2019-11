El factor Manini Ríos y un video que molestó a los integrantes de la coalición

Con un video dirigido a los militares Guido Manini Ríos se despedía de sus subordinados en la última de una serie de transgresiones que el día anterior habían desembocado en su cese como comandante en jefe del Ejército. En ese video del pasado 13 de marzo pasado preludiaba su carrera política al afirmar que si "en el futuro entendiera que la trinchera política" es la que le permite lograr "justicia" para "la institución militar y para los más frágiles" no dudaría en recorrer ese camino.

Otro video lanzado este jueves al filo de la veda, también dirigido a los integrantes de las Fuerzas Armadas, y en el que enumeró una serie de motivos por los cuales los militares no deberían votar a Daniel Martínez, levantó polvareda política y según admitieron los analistas de opinión pública, pudo haber sido un factor que contribuyera a generar pérdida de votos de indecisos.

“Los mismos que han puesto en duda la propia necesidad de que existan fuerzas armadas, que hace tan solo un año aprobaron una ley de retiros que afectó principalmente a las jerarquías más bajas, y este año una ley orgánica que desconoce las características de la función militar, que no se han cansado de insultar a quienes visten uniforme y que despectivamente llegaron a llamarlos ‘carne con ojos’, hoy les piden su voto”, afirmó en su mensaje de 1 minuto 36 segundos.

“En definitiva, se burlan una vez más de quienes visten el uniforme de nuestra patria. A ellos, esta vez los soldados les contestamos que ya los conocemos”, finalizó.

Las dudas con respecto a la candidatura del excomandante que pulularon durante la campaña, se reactivaron con este video. El mensaje dio lugar a la lectura de Cabildo Abierto como “un partido militar”, una interpretación de la que Manini Ríos tomó distancia cada vez que pudo como candidato. El oficialismo entero repudió el mensaje y el ministro de Defensa Nacional, José Bayardi, respondió que las valoraciones “no se ajustan para nada a la realidad”, ya que entre 2005 y 2019 el salario real de los funcionarios públicos creció 43% en términos reales, mientras que el del personal más sumergido del Ministerio de Defensa aumentó por encima del 80%.

En la noche de este domingo Manini dijo que su video "no propone nada de odio", que fue hecho 24 horas antes de la veda y que lo hizo porque se lo pidió un grupo de personas. "Se ha hecho un uso político electoral de mi mensaje", aseguró.

Además, afirmó que no comparte los términos del editorial de Nación, la revista oficial de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de las Fuerzas Armadas (Caofa) que se difundió a través del Centro Militar en el que se afirmaba que "los marxistas finalmente se irán del poder y con ellos felizmente se irá el largo rosario de ofensas a la Constitución, el desorden y despilfarro en todos los niveles de la Administración".

"Eso corre por cuenta de quien lo haya hecho y no lo hice yo", dijo Manini.

La senadora electa de Cabildo Abierto y esposa de Maini, Irene Moreira, dijo que con su mensaje "no incitó a que votaran específicamente". "La otra fuerza hizo propaganda en los muros, en las veredas de unidades militares, en las dos puertas del hospital Central Militar, donde salían los usuarios creando esa división entre el personal subalterno y oficial, le resto importancia, es un mensaje más”, agregó.

El director de Opinión Pública de Equipos, Ignacio Zuasnabar admitió que en las últimas horas hubo un cambio en los votantes y que es difícil atribuir una causalidad. "Hasta el miércoles decíamos que estuvo todo el mes estable pero con una diferencia como la que había, cualquier poquitos puntos podían mover el tablero. Es posible, pero es muy difícil atribuir causalidad. Hay 1 punto o 1 punto y algo de gente que vino a votar desde el exterior, eso pudo haber ayudado a achicar la diferencia. Entre una cosa y otra, deriva en esta situación".

La directora de Cifra, Mariana Pomiés, en tanto, dijo que “no solo puede haber influido el mensaje de Manini, sino el silencio de los líderes. Eso puede ayudar al miedo. La veda pedía el silencio, pero hay cosas en las que hay que ser oportunos y también prever”, dijo.

Diego Vila

En la recorrida que Lacalle Pou hizo este domingo en la mañana no se la dejaron pasar y debió admitir que el mensaje de Manini no estuvo bien. Al saludar a un hombre éste le dijo: “Estoy para el pueblo”. “Yo también”, le replicó el candidato. “Justamente lo que tenemos que hacer es darnos la mano”, agregó. “Sí, pero ¿sabés lo que pasa? Si no sacan a Manini después de la declaración que hizo…”, le respondió el hombre.

“Sí, no estuvo bien”, admitió Lacalle Pou antes de retirarse. Otro le aconsejó: “Yo vivo en Argentina, no cometa los errores de Mauricio Macri”.

El desafío de Cabildo Abierto

La importancia de Cabildo Abierto es indiscutible y se pudo vislumbrar en las negociaciones del acuerdo programático. Para que fuera posible acordar Ernesto Talvi y Pablo Mieres ablandaron la línea discursiva que mantuvieron durante la campaña al cuestionar su participación en política, e incluso accedieron a sacarse la anhelada “foto familiar” de los referentes de la alianza.

Ahora habrá que ver como se define el episodio del video en la interna de la coalición. Consultado al respecto, Talvi dijo al votar que prefería no dar una opinión política durante la veda pero sentenció: “Quiero que se queden tranquilos de que vamos a tomar postura”.

Confirmado o no la influencia del mensaje de Manini en los votantes, el peso y la medida de Cabildo Abierto se medirá en el Parlamento. Con los 268.736 votos que obtuvo el 27 de octubre obtuvo tres senadores y once diputados, y esa bancada será importante para asegurarle gobernabilidad a la coalición, si se confirma el triunfo de Lacalle Pou. En palabras de Bottinelli, “si Manini Ríos se va, no hay coalición”.

Para que la coalición triunfe, los legisladores de Cabildo Abierto deberán respaldar en bloque los proyectos del Partido Nacional.

Leonardo Carreño

En la antesala de la segunda vuelta electoral, el excandidato llamó a cada uno de los 11 diputados electos para hacerles un pedido: que no dieran entrevistas hasta pasado el 24 de noviembre, según expresó el futuro representante de Salto Rodrigo Albernaz. La gota que rebalsó el vaso fueron las declaraciones del diputado electo Martín Sodano en una entrevista con Búsqueda. “Si te gustó, bancatelá”, dijo, entre otras cosas, para marcar su postura en contra del aborto.

La repentina consolidación de Cabildo Abierto en el sistema político precedió a la estructuración formal del partido. La mayoría de los diputados electos no se conocen entre sí y no tienen trayectoria política. Manini Ríos quiere evitar que hagan “mamarrachos parlamentarios” y por eso organizó un curso que estará a cargo de Lust, profesor grado cuatro en derecho constitucional.

La discusión pendiente

Manini Ríos se resistió a hablar de cargos. Aunque en el entorno del general retirado destacaran su capacidad de gestión, prefirió no adentrarse en negociaciones hasta no saber los resultados del balotaje.

Este domingo, en las urnas también se definía “la posibilidad” de que el partido integrara el Poder Ejecutivo, reconoció el representante electo Eduardo Lust, en diálogo con El Observador.

Hasta este lunes solo hay dos certezas al hablar de la participación de Cabildo Abierto en el Poder Ejecutivo: que la titularidad de los ministerios del Interior y de Defensa Nacional están fuera del alcance de Manini Ríos. Lacalle Pou dijo en el programa Santo y Seña (Canal 4) que quiere a una persona de su “confianza política” para el primero, mientras que en el ciclo de charlas organizado por la Administración de Dirigentes del Marketing expresó que, a su entender, el Ministerio de Defensa debe estar encabezada por un civil.

Por su parte, el general retirado afirmó en el programa Arriba Gente (Canal 10) que no descartaba "ningún ministerio” y dijo que aquellos “del área social" eran los que más le interesaban a su partido.

Leonardo Carreño

Sin importar qué lugar ocupe, Manini Ríos seguirá siendo la figura central de Cabildo Abierto, tanto en el Ejecutivo como en el Parlamento. Bottinelli considera que en los próximos cinco años deberá enfocarse en “consolidar el partido y afianzar su liderazgo”, lo que implica "desarrollar una estructura más firme y nuevos mandos medios que puedan ser reconocidos”.

La incertidumbre en torno a Cabildo Abierto comenzará a despejarse el 15 de febrero, cuando los 14 legisladores ocupen sus bancas en el Parlamento.