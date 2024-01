Noche picante en el Bailando: Charlotte Caniggia a los gritos e insultos contra Coti Romero en la gala de eliminación

Al recibir a Charlotte Caniggia en la pista, Marcelo Tinelli no pasó por alto la polémica y le señaló la controversia generada. Con profesionalismo, la influencer explicó que su comunicado anterior había sido redactado por su novio, desvinculándose de la confrontación. Sin embargo, al divisar a Coti Romero en la sección de streaming, expresó su descontento en voz alta, “Ahí está Coti. Ay, la falsa”, gritó pero la correntina no se quedó atrás: “Falsa pero me quedo a trabajar. Igual mi problema no era con vos, era con la producción”.

El intercambio de reproches entre ambas participantes fue inevitable, con acusaciones de falsedad y falta de respeto. “Me invitaron al streaming pero no quiero gastar centavos con todos esos falsos ahí arriba. Creo que Coti como no tiene previa inventa algo con ese chico que se separó, Cris, y está muy mal porque hay una pareja de por medio. Sos una falsa e irrespetuosa”, le dijo Caniggia. Coti se defendió, recibiendo el apoyo del Streaming, y haciendo enojar más a Charlotte: “Los dejé de seguir a todos. Para mí sos mala gente, no sos buena persona y ojalá que te vaya muy mal. No la banco a Coti, no la puedo ni ver. Vi que estaba llorando cuando me fui de vacaciones, aprendé a actuar, una boluda esta, posta”.

Para mantener la objetividad, el conductor desvió la atención hacia otros temas antes de retomar el análisis del desempeño de Charlotte en el certamen. Pero después volvió a hablar de los participantes del ciclo: “No sigo a nadie. ¿A Juli Castro? ¿Quién carajo es? ¿Y Brian Sarmiento? Otro boludo que se hace el amigo pero me votó. A todos los que me votaron les tengo una sorpresita. Al Tirri no porque es mi amigo. Lourdes, está todo bien con ella. Yeyo de Gregorio, un boludo. A los que me votaron les tengo una sorpresita”, afirmó.

Durante la devolución del jurado, Ángel de Brito elogió su astucia para generar una previa intensa y le aconsejó aprovechar su carisma. Pampita Ardohain, aunque afirmó querer al equipo, criticó el rendimiento y otorgó un puntaje desfavorable. Moria Casán elogió la feminidad y carisma de Charlotte, divirtiéndose con la previa, mientras Aníbal Pachano destacó la coreografía, otorgando un puntaje positivo.

El ambiente se tensó nuevamente durante las nominaciones entre los participantes, con fuertes insultos de Charlotte hacia Coti: “Sos una boluda. Boba y boluda de mierda. Voy a votar a la falsa pelotuda de Coti. Es una boluda total, no la aguanto. Mi voto es para la boba esta, falsa". La ex Gran hermano se mantuvo en silencio. Luego, mientras Tinelli cantaba los puntajes secretos para cada pareja, la cámara enfocaba a Charlotte Caniggia que movía los labios y seguía insultando a la rubia.

Al revelar la puntuación de Charlotte, Jesús, su bailarín, informó que la influencer abandonó la pista con un visible pesar, siendo consolada por Roberto. Simultáneamente, Marcelo Tinelli anunció la sentencia de la participante. En este instante, Coti Romero se quebró y expresó su deseo de que Charlotte pudiera volver. Posteriormente, ella también fue nominada, dejando a nueve parejas en situación de riesgo dentro del certamen, siendo salvadas por el jurado. Charlotte Caniggia y Coki Ramírez fueron al teléfono, junto con Juli Castro.

La situación tomó un giro inesperado cuando Marcelo compartió un mensaje de Charlotte: “Muchísimas gracias por todo, me puse muy mal, pido disculpas a Marcelo y al Chato, me pasé. Este año la pasé increíble, me encantaría seguir, pero pido disculpas”. Sin embargo, tras la votación del público, Charlotte Caniggia fue eliminada con el 43% de los votos, mientras que Coki continuó en el certamen, dejando afuera a Castro.