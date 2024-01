Noelia Marzol fue crítica sobre los privilegios de Tuli Acosta en el Bailando: "somos los Cebollitas"

Los subcampeones del Bailando 2023, Noelia Marzol y Jony Lazarte, expresaron sus impresiones durante una entrevista en Intrusos (América TV) este miércoles, lanzando un comentario sutil dirigido a Tuli Acosta y a su fandom.

Lazarte compartió su experiencia sobre el conflicto que surgió en el estudio del programa, especialmente con los amigos que no pudieron ingresar para alentarlos en la gran final. "Lo que me desbordó fue que yo fui a la puerta diez minutos antes de que Marcelo (Tinelli) abriera la pantalla y los chicos me dicen 'Jony, relájate que ahora van a entrar'. Bueno, me relajo, me voy. Pero de pronto me dicen 'Jony, no puede entrar nadie más'. Yo me metí enfadado, fui al vestuario y entró una combi, y no es por Tuli, porque no tiene nada que ver, con cuarenta personas cantando Tuli", compartió el bailarín.

Qué dijo Noelia Marzol sobre la combi con famosos que apoyaban a Tuli

Ante la referencia de que en la combi estaban Lit Killah y Rusherking, Marzol intervino: "Nosotros entendemos que son artistas, que son grosos, pero nosotros no teníamos amigos artistas ese día, igual nos correspondía. Yo hablé con Jony de esto, porque a mí tampoco me cayó bien que el último día en la final él entre con esa carga de negatividad. Pero después cuando lo hablamos afuera y él me explicó qué es lo que había pasado y ahí le di un poco la derecha. No importa si es Lit Killah o el que sea, son nuestros amigos y para nosotros tiene el mismo valor".

La periodista Karina Iavícoli compartió su opinión sobre la final del Bailando, sugiriendo que, desde afuera, deberían haber sido los ganadores. Marzol respondió: "Lo que se vio desde afuera, para mí ustedes tendrían que haber sido los ganadores, más allá de que Tuli es lo más. Esto de la combi, la gente, los musiquitos, estos chicos jóvenes. Había como una cosa ahí 'Vamo, Tuli, vamo, Tuli'". Flor de la V les preguntó si sintieron eso, y Marzol admitió: "Tuli tiene recontra merecido su premio, pero puede ser que nos hayamos sentido el cantante con la cinta de Tuli. En ese sentido nos sentimos como, bueno... somos los Cebollitas de la historia".

La bailarina también añadió sobre el fuerte respaldo que recibió Tuli Acosta: "No digo que eso haya condicionado el resultado final, es una sensación nuestra, obviamente cuando uno siente el apoyo te sientes mucho más cerca".