Nueva denuncia contra Milei por la venta de candidaturas

Las denuncias que apuntan contra el líder de la ultra derecha Javier Milei argentina Javier Milei siguen atravesando el proceso electoral. La novedad en este caso la aporta el empresario Juan Carlos Blumberg, quien aseguró que La Libertad Avanza cobra hasta 50.000 dólares para entrar a una lista como precandidato a concejal.

Blumberg se había integrado en los últimos tiempos al espacio, pero decidió alejarse en medio de acusaciones a la conducción de la fuerza por supuestos intentos de hacer "negocios".

"No vamos a ser el vehículo electoral de mafias o delincuentes", sostuvo el empresario, padre de Axel, secuestrado y asesinado en 2004, que se hizo conocido por sus reclamos de endurecimiento de las penas marcadas por el código penal, así como por su falso título de ingeniero.

En declaraciones radiales, destacó que algunas personas pagaron "hasta 50.000 dólares" para un lugar de concejal. Además, apuntó por el tema contra Carlos Kikuchi, el armador de Milei, que en las últimas horas supuestamente fue alejado de ese cargo, aunque Blumberg insiste en que sigue ahí.

"Hay gente que pagó y que la usaron", resaltó Blumberg, y detalló que "en el espacio de Milei empezaron a vender puestos para ser candidatos". Y agregó: "Aparentemente el que pedía era Kikuchi, el otro Pareja (Sebastián Pareja, armador de Milei en Provincia), y la hermana. Hay gente que pagó hasta u$s50 mil".

Por otra parte, el empresario señaló: "Nunca me reuní con Milei, pero sí con su hermana. Los antecedentes que tenía sobre él provenían de conocidos en común que hablaban muy bien de él. Luego, la CGT de Vicente López, con quienes almorzamos una vez por semana debido a temas relacionados con la Fundación Axel, me informó sobre la venta de candidaturas. Eso me llamó poderosamente la atención, y me advirtieron que estuviera alerta. Personas muy importantes, a las que conozco desde hace años, me llamaron para decirme que la campaña de Milei estaba siendo financiada por Massa. A partir de eso, me desvinculé por completo y no quiero tener nada que ver con ese señor. Además, después vinieron todas las denuncias, y basta con mirar la cantidad de personas que lo abandonaron y cómo muchos del entorno de Massa ahora están con él".