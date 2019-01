Nuevas piezas en el caso Darthés: la hermana de Fardin niega la violación y Burlando busca incorporarla como testimonio

La semana pasada, en una entrevista con una radio de Córdoba Carla Lescano, media hermana de Thelma Fardin, afirmó –en referencia a la denuncia que la actriz realizó contra Juan Darthés– lo siguiente: "Estoy segura de que no la violó". También dijo que su hermana tenía “problemas psiquiátricos” y esto abrió un nuevo capítulo en la trama.

Ante las declaraciones Lescano – hija de la madre de la ex integrante de Patito Feo–, la posibilidad de que su testimonio sirviera como prueba en defensa del denunciado comenzó a resonar por los distintos medios argentinos.

No obstante, Sabrina Cartabia, abogada de Fardin, explicó en un comunicado público que los dichos de Lescano no tienen solidez suficiente. “Procesalmente, las creencias constituyen una prueba muy débil. Quien se ha expresado, además, no estuvo en el lugar de los hechos ni cuenta con un conocimiento sobre lo ocurrido en Nicaragua”, expresa en uno de los puntos.

[AHORA] Comunicado de Sabrina Cartabia (@MissOprostol) en relación al audio que está circulando sobre la denuncia de Thelma Fardín. Esta es información oficial que aporta precisiones. Difundan por favor: pic.twitter.com/vLgX1qwUzx — 💚conurbana (@florencialcaraz) 11 de enero de 2019

El comunicado se remite también al accionar de la defensa en torno a esta declaración: “Este audio no ha sido aportado a la causa. Hacerlo debe ser una decisión de la defensa. Para que tenga validez en el marco del proceso, entonces, debe ser primero presentado en la causa”. En ese sentido, Fernando Burlando, abogado de Juan Darthés, afirmó este lunes a TN que, a partir de lo que dijo Lescano, se le solicitó a la Justicia de Nicaragua que le tomaran la declaración testimonial.

"Es importante las referencias que aporta, lo incluimos el día lunes en un escrito para que la Justicia tenga conocimiento de lo que sucede en el entorno familiar de la denunciante", dijo Burlando.

El letrado aclaró que en ningún momento tuvo contacto con la media hermana de Fardin y argumentó: "Esto no es creatividad de Burlando como se pretendió decir. No lo inventamos".

Más allá del rol que podría jugar Lescano en el caso, el abogado contó que, para su defensa, cuenta con “una serie de testigos” que son “empleados del lugar, de hace mucho tiempo”.

En el exilio

"Yo le creo a Darthés", afirmó Burlando. Además contó que el actor se fue a Brasil porque él se lo recomendó. "Noté que él corría mucho riesgo acá (Argentina). Y que podía ser una provocación para mucha gente. No podía ir a ningún lado", justificó.

Para el polémico abogado –que llegó a participar en Bailando por un Sueño en 2015–, Darthés se encuentra “en el exilio”.

“Su situación emocional y moral está derrumbada por otras circunstancias. El exilio a veces es mucho peor que la privación de libertad”, manifestó Burlando.

Burlando contra Dolores Fonzi

La actriz Dolores Fonzi, una de las referentes más activas del colectivo Actrices Argentinas –que apoyó a Fardin en su denuncia contra Darthés–, expresó en su cuenta de Twitter, tras los dichos de Carla Lescano: “Abogado de dudosa trayectoria, turbio pasado y nefasto presente defendiendo a un violador, intenta todo para embarrar la valentía de una víctima denunciante, es su sucio trabajo. El nuestro, ni olvidar, ni perdonar”.

Abogado de dudosa trayectoria, turbio pasado y nefasto presente defendiendo a un violador, intenta todo para embarrar la valentía de una víctima denunciante, es su sucio trabajo. El nuestro, ni olvidar, ni perdonar. #novamosaparar #MiraComoNosPonemos — Loles (@FonziDolores) 11 de enero de 2019

Fonzi explotó cuando supo que las declaraciones de Lescano podían llegar a utilizarse en defensa de Darthés, por eso apuntó hacia el abogado, pero sin nombrarlo. De todas formas, Burlando se dio por aludido y contestó por la misma red social con un retuit de lo que antes había escrito la actriz: “Intimo en el plazo de 24 de horas proceda al bloqueo inmediato de las manifestaciones falsas y contumeliosas a mi honor conforme fallo “Maria Belen Rodriguez”. Bajo apercibimiento de iniciar acciones criminales y civiles por daños y perjuicios. Queda ud. Notificada”.

Intimo en el plazo de 24 de horas proceda al bloqueo inmediato de las manifestaciones falsas y contumeliosas a mi honor conforme fallo “Maria Belen Rodriguez”. Bajo apercibimiento de iniciar acciones criminales y civiles por daños y perjuicios. Queda ud. notificada. https://t.co/FBj1ge8gTz — Fernando Burlando (@FernandBurlando) 11 de enero de 2019

Acto seguido, cientos de mujeres a través de las redes sociales salieron a respaldar a Fonzi. Entre ellas, actrices como Andrea Pietra y Jazmín Stuart, la diputada Victoria Donda y la escritora Claudia Piñeiro.