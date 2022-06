Nuevos cortocicuitos entre Fernández y Kirchner, ahora por los planes sociales

La primera en criticar fue la vicepresindenta Cristina Kirchner quien ayer lunes, en un plenario de la central de izquierda Cerntral de Trabajadores de Argentina (CTA) señaló que la distribución y auditoria de los planes sociales deberían volver a ser manejado por el Estado y no tercerizado. Sus dichos fueron al corazón del apoyo más claro con el que cuenta el presidente Alberto Fernández quien encontró en los movimientos sociales a su principal aliado.

"El Estado nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales que no pueden seguir tercerizadas", disparó Kirchner desde la localidad bonaerense de Avellaneda, sabiendo que estaba tocando uno de los temas más sensibles en el debate político y es la proliferación de planes sociales, alrededor de un millón y medios, que son administrados por los movimientos sociales afines al Presidente argentino, como el Movimiento Evita o desde la oposición de izquierda el Polo Obrero.

No tardó 24 horas para que Alberto Fernández saliera a responder: "El problema de la Argentina no está en los necesitados, definitivamente, sino que la Argentina crezca. Tenemos que crear muchos más empleos para que los que hoy reciben un plan social puedan ser empleados formales y gozar de todos sus derechos" y agregó: "le quiero agradecer a las organizaciones sociales que estuvieron al lado nuestro ayudándonos a contener definitivamente a esos sectores vulnerables llevando solidaridad y compromiso donde no existía", señaló. Y añadió: "Quiero agradecérselo aún cuando algunas hagan picardías, que nosotros no convalidamos. Lo que no es bueno es generalizar".

Flojita de memoria y de agradecimiento @CFKArgentina nos declaró la guerra a todos los movimientos sociales de la Argentina en general y a los kirchneristas en particular mientras la @CTAok de @HugoYasky la aplaudía

Ni una sola palabra de apoyo a @alferdez #Horrible — Luis D'Elia (@Luis_Delia) June 21, 2022

Las divergencias entre ambos mandatarios pareció entrar en una tregua, luego de la salida del exministro Matías Kulfas, pero luego del discurso de Kirchner el Frente de Todos está en llamas. Dirigentes como Luis D'elia dijeron que Cristina está "flojita de memoria y de agradecimiento". "Cristina Kirchner nos declaró la guerra a todos los movimientos sociales de la Argentina en general y a los kirchneristas en particular mientras la CTA de Hugo Yasky la aplaudía. Ni una sola palabra de apoyo a Alberto Fernández”, disparó.

En otro pasaje en el que Cristina Kirchner criticó a los movimientos sociales fue al afirmar que el "el peronismo es trabajo". "El peronismo no es depender de un dirigente barrial para que me dé el alta y la baja. Y sobre todo las mujeres, que son las más explotadas. Si Evita los viera, ¡mamita!", agregó.

Alberto y Cristina se vieron por última vez en los festejos por los 100 años de YPF cuando se desató la crisis que llevó a Kulfas a renunciar al gobierno luego de dejar entrever irregularidades en la licitación del gasoducto Néstor Kirchner sospechas que luego no fueron ratificadas ante la Justicia que cerró las causas tras no encontrar delito.