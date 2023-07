Núñez Feijóo ataca a Sánchez antes del debate: “Su auténtico miedo son las urnas”

A dos semanas de las elecciones generales y un día antes del gran debate presidencial, el candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acusó a su rival, Pedro Sánchez, de “tener miedo a las urnas”.

Fue este domingo en la plaza de toros de Pontevedra. Estuvo acompañado de los dirigentes Alfonso Rueda y Mariano Rajoy y, Núñez Feijóo aprovechó para intentar la épica de campaña en uno de sus lugares preferidos de Galicia.

El candidato popular se acercó al toro y, ante unas 12.000 personas, Feijóo animó a los suyos a acudir a votar el 23-J para "ganar con ganas" -en un guiño al propio Rajoy-, e incluso ha guardado espacio para la ironía: "Si Sánchez trae a todos los militantes del PSOE y los concentra aquí, la mitad de los asientos estarían vacíos".

Feijóo se disculpó después con las bases socialistas. “Hay que entender a los militantes del PSOE porque Sánchez los ha arrasado. Ha arrasado su partido, ya que muchos alcaldes y presidentes autonómicos han perdido por su culpa. Si no hubiera patrimonializado la campaña y asegurado que él era el único salvador del PSOE, habría más alcaldes y presidentes autonómicos socialistas", atacó el candidato al presidente de España.

Feijóo se promovió como una alternativa "para que los españoles vuelvan a confiar en su Gobierno", y también ha querido marcar distancias con su rival: "No seré Pedro Sánchez, tenéis mi compromiso y pido el voto"

El candidato del PP se ha empleado en llamar a los suyos a la movilización para que no se confíen ante las predicciones de las encuestas.

"Es el momento de la verdad", ha recalcado, para después cargar contra la fecha escogida por Moncloa para estos comicios, en medio de una previsible ola de calor: "Lo que pretenden es que no vayamos a votar", ha arrancado el líder gallego, que ha ido un paso más allá: "Su auténtico miedo son las urnas y por eso las ponen el 23 de julio. Vamos a demostrar que no se puede hacer trampas. La gente sabe distinguir entre un político que hace trampas y otro que no".

Ante este escenario, Feijóo ha destacado que el compromiso del centro-derecha será fundamental para evitar un hipotético bloqueo institucional encabezado por los socialistas. "Que no vuelvan a hacer el no es no", ha exclamado el líder de los populares, que ha continuado: "Vamos a votar por el sí es sí para que no vuelvan a bloquear España, como ya le hizo [Sánchez] al presidente Rajoy y como lo intentó hasta que le echaron".

Con el pensamiento ya puesto en el cara a cara, que el líder gallego terminará de preparar entre el domingo y el lunes.

Feijóo ha admitido que espera ataques duros por parte de su contrincante, pese a ls duds que hay en el equipo del presidente.

"Sánchez puede prepararse todas las mentiras que quiera, que lo hará; e insultarme todo lo que quiera, que lo hará; pero yo diré la verdad a los españoles, que es lo que sé hacer y lo que haré si soy presidente del Gobierno", ha manifestado Feijóo, quien ha reconocido que está "tranquilo", aunque admite que al socialista "se le dan mejor los platós".

"A mí me gustan las cuentas, no los cuentos; la planificación, los programas y ser útil a mi país", ha añadido Feijóo, que ha insistido en reclamar el voto para acabar "con las alianzas en contra" en política.

Minutos antes, el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, otorgó su apoyo a Feijóo y justificó que el PP es "la única alternativa al cambio".

"El próximo 23 de julio se elige entre Alberto Núñez Feijóo y el Partido Popular o el Gobierno Frankenstein, que es el PSOE, Podemos y el resto. Lo demás son historias", ha resaltado Rajoy, quien ha abogado por el fin del enfrentamiento y "el sosiego" en la esfera política antes de recordar a Feijóo que Pontevedra le "trae suerte" al PP.