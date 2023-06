Núñez Feijóo dice que ya eligió a su vicepresidenta y promete eliminar "seis o siete" ministerios

El presidente y candidato del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, anunció que ya decidió quien será su vicepresidenta y su ministro de Economía en caso de llegar a La Moncloa, aunque se negó a revelar sus nombres. "No lo sabe ni el cuello de mi camisa", le dijo a Pablo Motos en su entrevista de este miércoles en El Hormiguero.

El dirigente gallego dijo que piensa reducir "en seis o siete" los ministerios --que actualmente son 22--, y prometió que en los primeros cien días de su eventual Gobierno suprimirá el impuesto a las grandes fortunas, buscará atraer a la inversión extranjera y que personas con importante patrimonio se instalen en España.

"Voy a reducir el impuesto a las rentas de los trabajadores que cobran menos de 40 mil euros y voy a suprimir el impuesto a las grandes fortunas que es un impuesto de las comunidades autónomas", señaló y explicó que dejará en manos de las regiones la decisión de mantener o retirar esa tasa.

En materia económica, señaló que buscará "atraer a la inversión extranjera" porque, según dijo, "España debe ser un lugar seguro donde no se critica a los empresarios", y completó: "Voy a traer a personas que tienen patrimonio y están dispuestas a venir en uno de los lugares mejores del mundo, que es España. No me lo estoy inventando, lo ha hecho el primer ministro portugués, que es socialdemócrata".

Con respecto a los pactos con Vox que el PP está cerrando en algunas alcaldías y comunidades y las diferencias de posturas en políticas sociales o de minorías que surgen en esos acuerdos, Núñez Feijóo indicó los puntos que considera innegociables.

"No voy a negociar que la sanidad no va a seguir siendo pública y gratuita, no voy a negociar que la educación tiene que se de calidad, y cualquier persona con independencia de la renta de sus padres tiene derecho a la mejor educación, y no voy a negociar la existencia de la violencia machista ni la modificación del Estado autonómico", sostuvo en la entrevista en Antena 3, el mismo estudio por el que el martes pasó el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez. También afirmó que "los derechos LGTBI son sagrados".

"Yo no soy Pedro Sánchez, no voy a pactar con Bildu", dijo en torno a las alianzas para formar Gobierno, y reiteró el pedido de votos a los ciudadanos para poder alcanzar su "modelo" de una mayoría absoluta.

"Las encuestas me dicen que estamos a 25/30 escaños de la mayoría absoluta, cuando Juanma Moeno se presentó a elecciones nadie daba un euro por la mayoría absoluta pero es presidente por primera vez en 40 años de la junta de Andalucía por mayoría absoluta", describió y recordó que lo mismo ocurrió con Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. "Después de una Legislatura accidentada y los insultos que tuvo que tragar y que Vox no le votara el presupuesto en el último año y tuvo que prorrogarlo, sacó la mayoría absoluta. Ese es mi modelo", planteó.

"Yo planteo a los españoles que si quieren seguir con Bildu, Esquerra, Junts, Podemos, Sumar, el Partido Comunista y el señor Sánchez, es lo que hay, llevamos 5 años. Yo les aseguro un cambio con un partido con errores en el pasado, pero muchos aciertos, y ser un presidente que pueda nombrar a todo mi gobierno y tenga que dar explicaciones a las Cortes generales y a los ciudadanos", insistió.