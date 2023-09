Olga Carmona: "Es triste que consiguiéramos algo histórico y que pase a segundo plano"

Olga Carmona, campeona del mundo con España y autora del gol en la final, estuvo en el programa de televisión El Hormiguero, donde habló sobre diversos temas, entre ellos el beso de Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), a Jenni Hermoso en la ceremonia de premiación del Mundial Femenino, que considera que "es triste que consiguiéramos algo histórico y que pase a segundo plano".

Pablo Motos, conductor del programa, le consultó a la futbolista a lo largo de la entrevista sobre el "Caso Rubiales" que recorrió el mundo entero: "Lo que más rabia me da de todo es que esos acontecimientos que pudimos ver se dieron. Y se dieron en un día que no procedía. A partir de ahí, es triste que consiguiéramos algo histórico, que cuesta mucho conseguir, y que pasase a un segundo plano por lo que todos sabemos. Da rabia, pero espero que a partir de ahora se hable de que somos campeonas del mundo", destacó la sevillana.

"Con Jenni tengo mucha relación pero en estos últimos días, entendiendo su situación, no he tenido contacto con ella. Entiendo que es una situación difícil, que a nadie le gusta estar en el foco por un hecho así y tanto ella como su familia habrán pasado, y estarán pasando todavía, momentos muy complicados. Pero ya he visto que ha llegado a México, que está con su equipo y que está ilusionada y motivada por empezar la temporada con su equipo", declaró con respecto a su relación con Jenni y sobre si existió comunicación con ella.

En base al anuncio de la jugadoras de la selección, en el que detallaron que no jugarían más con España si no se producían cambios en la RFEF, dijo: "Ha habido varios cambios. Tenemos nueva seleccionadora, pero antes que nada hay que esperar a la próxima lista y si estoy ver qué pasa. La dimisión de Rubiales es muy reciente y entre nosotras tendremos que hablar y ver qué pasa".

No obstante, en primera instancia, Olga se refirió a la pérdida de su padre el mismo día que disputó la final: "Fue un día con muchas emociones. Yo no sabía nada, mi familia tomó la decisión de no decirme nada hasta que pasase todo y así fue. Tuve la suerte de marcar el gol, de ganar el Mundial, pero en cuanto llegué al aeropuerto todo se torció y la verdad es que no tengo palabras para describir lo que sentí en ese momento. Fue un cúmulo de emociones que incluso estoy recordando ahora y me cuesta mucho porque son sentimientos encontrados, sentimientos que no puedo explicar con palabras, y pasé de estar en lo más alto a estar fatal", explicó.

"Estaba contenta dentro de lo que se podía estar. Quería estar con mis compañeras en Madrid Río porque era un momento y yo sabía que mi padre le hubiera gustado que yo hubiese estado en ese escenario, así que lo hice por eso. E intenté disfrutar lo máximo dentro de lo que se pudo", agregó la defensa del Real Madrid.

A su vez, dejó en claro que cree que fue su padre quién le dió fuerzas para convertir el gol más importante de la selección española: "Siento que sí porque fue un momento increíble. Tal y como se dio la semifinal, es cierto que llegué con una confianza muy alta, pero lo de la final fue algo que ni soñando podía imaginar que fuera a marcar un gol que le iba a dar el Mundial a mi país".

Al finalizar, Olga remarcó lo que buscan las jugadoras con respecto a la evolución del fútbol femenino y sobre la huelga que dictaminaron las futbolistas por pedido de mejoras: "Realmente lo que nosotras queremos lo acabamos de ver con el ejemplo de que hemos sido campeonas del mundo. Lo que queremos es seguir esa línea de crecimiento que está teniendo el fútbol femenino. Queremos que se nos den las condiciones, que en este Mundial creo que las hemos tenido y hemos estado muy bien porque la Federación se ha volcado y creo que eso también ha ayudado a conseguir lo que hemos conseguido. Así que a seguir en esa línea de crecimiento y de mejoras para poder desarrollar nuestra profesión al máximo nivel".