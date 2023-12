Oscar 2024: Argentina se quedó sin representación en los premios

La representación cinematográfica de Argentina, "Los delincuentes", no logró conseguir un lugar entre las 15 finalistas en la categoría de Mejor Película Internacional, según lo comunicado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

En esta competencia, destacan producciones notables como "Tótem" de México y "La sociedad de la nieve" de España, siendo estas las únicas películas de habla hispana que figuran en la prestigiosa lista.

La decisión de la Academia generó una comprensible decepción en la industria cinematográfica argentina, que aspiraba a una nominación por segundo año consecutivo en esta categoría, tras el éxito obtenido por "Argentina, 1985" el año pasado, que no logró superar a la ganadora, "Sin novedad en el frente" de Alemania.

La primera lista de finalistas para el Oscar Internacional incluye películas como "The Taste of Things" de Francia, "Hojas de otoño" de Finlandia, "The Zone of Interest" del Reino Unido, "Perfect Days" de Japón, "The Promised Land" de Dinamarca, "Godland" de Islandia, "Io Capitano" de Italia, "Four Daughters" de Túnez, "20 Days in Mariupol" de Ucrania, "Amerikatsi" de Armenia, "The Monk and the Gun" de Bután y "The Mother of All Lies" de Marruecos, además de las ya mencionadas "La sociedad de la nieve" y "Tótem".

La votación para las nominaciones finales se llevará a cabo del 11 al 16 de enero, con el anuncio oficial de los nominados el 23 del mismo mes. La última votación tendrá lugar del 22 al 27 de febrero, culminando con la anticipada 96ª entrega de los Premios de la Academia el domingo 10 de marzo.

A pesar de la no inclusión en la lista final, "Los delincuentes" recibió elogios al presentarse con éxito en la sección Un Certain Regard del Festival de Cine de Cannes 2023 en mayo. La película obtuvo respaldo crítico favorable, con un impresionante 95% de aprobación en Rotten Tomatoes. Además, formó parte de selecciones destacadas en festivales internacionales en Toronto, Nueva York y San Sebastián este mes.

La trama de "Los delincuentes" sigue a Morán (interpretado por Daniel Elías), un empleado bancario en Buenos Aires que, cansado de la rutina corporativa, ideó un plan arriesgado para asegurarse una jubilación tranquila de manera ilegítima. Aunque la película no llegó a la lista final, su participación en eventos prestigiosos y la favorable recepción crítica demuestran su valioso aporte al panorama cinematográfico actual.