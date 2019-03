Otra historia, la misma necesidad para Nacional

Nacional comienza este miércoles a escribir otra historia en la Copa Libertadores, pero con la misma necesidad que tiene en el Campeonato Uruguayo: ganar. Si bien son dos competiciones diferentes, el equipo que dirige el argentino Eduardo Domínguez tiene que empezar a sumar de a tres puntos de una vez por todas, para generar confianza en el plantel, en los hinchas y para que el futuro no sea cada vez más cuesta arriba.

Este miércoles a la hora 21.30 debuta en el grupo E de la Libertadores frente al campeón venezolano Zamora, en Barinas, ciudad ubicada a nueve horas por carretera de Caracas. Los otros dos participantes del grupo son Atlético Mineiro y Cerro Porteño.

Por lo tanto, el rival de esta noche es el más accesible en lo previo, pero visto el rendimiento de los tricolores en el arranque del torneo local, no está para subestimar a nadie.

Aunque el técnico expresó el martes en conferencia de prensa que el verdadero objetivo de Nacional es el torneo uruguayo (en realidad, cortar el tri de Peñarol), la necesidad de triunfos hace imprescindible un buen arranque.

También la necesidad de dinero es indispensable para el club y clasificar a octavos de final le representarán US$ 4 millones en premios de la Conmebol: US$ 3 millones por los tres partidos del grupo y US$ 1 millón por clasificar.

El plantel tricolor viajó el lunes a Venezuela en un vuelo chárter, después de empatar 1-1 contra Racing por la tercera fecha del Apertura. El club pagó US$ 180 mil por el avión privado para evitar los problemas que tienen los vuelos regulares para llegar al país caribeño que sufre una crisis social, política y económica. Es más, el plantel no puede volver apenas termine el partido sino que deberá permanecer en el hotel hasta el jueves por la mañana cuando abra el aeropuerto.

Viajaron 21 futbolistas y entre ellos el volante Pablo García, uno de los refuerzos para la temporada que aún no debutó. García participó del Sudamericano sub 20 con la selección y luego se incorporó a los entrenamientos en Los Céspedes. En Montevideo se quedó el atacante Octavio Rivero, quien sufrió una contractura en el cuádriceps en el último encuentro. Esto le abre la puerta a Gonzalo Bergessio, goleador de la temporada pasada, pero que este año solo fue titular en el amistoso contra Seattle Sounders, en Estados Unidos.

Domínguez no confirmó el equipo en la conferencia que brindó el martes. Dijo que iba a esperar al último entrenamiento de este miércoles por la mañana para hacerlo.

El técnico aún no encontró la oncena ideal y cambió partido a partido, incluso la figura táctica. En las primeras dos fechas del Apertura jugó con línea de tres en el fondo, pero el flojo rendimiento defensivo hizo que el sábado frente a Racing volviera a la línea de cuatro. Pero tampoco le dio resultado.

En la construcción del juego ofensivo también probó variantes, sin conseguir un buen desempeño. Jugó con Gonzalo Lorenzetti y Gonzalo Castro, con Lorenzetti y Santiago Rodríguez y solo con Lorenzetti de enganche. De los tres, el de mejor rendimiento fue el juvenil Rodríguez. De punta siempre arrancaron Sebastián Fernández y Rivero, pero en el último partido el que dejó mejores sensaciones fue Brian Ocampo, quien entró por Fernández en el complemento.

Zamora es el último campeón venezolano y mantiene el 90% del plantel que consiguió el título. Su capitán es el uruguayo Ignacio González, quien analizó a su equipo para Referí: “La fortaleza de Zamora es que es un equipo joven, con ganas. Un equipo que corre los 90 minutos, un equipo que se entrega siempre, que es muy compañero a la hora de jugar y de apoyar al otro. Eso fue lo que nos llevó a salir campeones el año pasado y ante la adversidad nos hacemos fuertes y trataremos de que la camiseta que tengamos enfrente en Copa Libertadores no nos afecte y podamos hacer lo que hicimos en el torneo local, que ganamos de punta a punta”. González se recuperó de una lesión de menisco y el sábado jugó los primeros 45 minutos tras la operación para ver si hoy podía jugar.

Nacional empieza otra historia, pero con la misma necesidad de ganar de siempre.