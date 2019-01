Otro bombazo: Rampla Juniors fichó al Flaco Fernández

Pese a recibir el llamado del técnico de Nacional, Eduardo Domínguez, después de mencionarse como posible su retorno a Wanderers, finalmente el Flaco Álvaro Fernández fichó por Rampla Juniors.

Los picapiedras lograron una incorporación de lujo al sumar al volante mundialista con la celeste en 2010 sumado a otro exjugador de selección y con pasaje por Nacional como Juan Ángel Albín.

Fernández reveló que cuando estaba en conversaciones con Rampla fue llamado por el técnico de Nacional, Domínguez, pero que alguien paró su incorporación a los tricolores.

“El técnico me llamó, se interesó bastante pero no prosperó. Estaba con muchas ganas de volver a Nacional pero la verdad no sé qué pasó, no sé si fue la dirigencia, no sé quién paró la contratación”, expresó en el programa Tirando Paredes de 1010AM.

El volante de ida y vuelta llega procedente de San Martín de Tucumán donde jugó seis partidos en el segundo semestre de 2018 siendo titular en solo dos de ellos.