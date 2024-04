Otro foco de conflicto Camila Homs con Rodrigo de Paul por culpa de su papá Horacio

La nueva canción de Tini Stoessel, donde le lanza varias indirectas a Camila Homs, ex de Rodrigo de Paul, provocó un gran revuelo en los medios y entre los fans de la cantante. La letra de "Ni de ti" incluso motivó la reacción en redes del futbolista, respaldando la creación musical de la joven artista.

Lo cierto es que ahora se conoció que explotó otra interna entre Camila Homs, su papá Horacio Homs, y Rodrigo de Paul. Fue después de la nota que Horacio brindó para LAM, América TV, contando detalles desconocidos sobre la tristeza que habría pasado su hija en la separación del futbolista.

"Es una excelente artista (por Tini). Para mí que es algo más comercial de lo que le quiera decir a Camila. Apenas empezó la relación con Rodrigo le escribió por Instagram a Camila y después lo borró. Es algo que ya pasó, creo que esta chica no debe tener nada en contra de Camila. Hoy creo si Camila la ve se saludan sin inconvenientes", precisó Horacio.

"Yo no sé si venía mal con Camila o no. A mí me llaman y me dicen que Rodrigo estaba saliendo con la China (Suárez). Después lo llamo a Rodrigo y me dice que nada ver. Después nos enteramos que no era la China, sino esta chica", precisó Horacio sobre el inicio de los rumores de romance entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul.

Y reveló picante: "Cualquiera se puede separar pero después fue medio desprolijo porque Rodrigo empezó a subir fotos con esta chica. Camila recién había tenido a Bauti, sufrió mucho en ese momento. La relación de Rodrigo empezó cuando Camila estaba embarazada, yo después de que lo puteé no hablé más con él".

Rodrigo Lussich, en tanto, contó cuál fue el resultado de estas explosivas declaraciones del padre de Camila Homs, que derivaron en un nuevo conflicto entre la modelo y el futbolista.

"A raíz de esa nota, Rodrigo llamó a Camila y la insultó de pies a cabeza. Ella no sabía que su padre iba a dar esa entrevista, no tenía idea por lo que esta historia tiene una tercera víctima: Horacio. Ahora su hija no le habla", aseguró el conductor de "Socios del espectáculo", El Trece, sobre el fuerte enojo de Rodrigo con su ex y madre de sus dos hijos por las declaraciones públicas de su padre.