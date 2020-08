Pablo García: el desafío que le planteó Munúa y cómo le cumplió al DT

Pablo García fue la novedad y la figura de Nacional en el triunfo 2-0 ante Montevideo City Torque este jueves en el Gran Parque Central y este viernes, en conferencia de prensa, contó el desafío que le planteó el entrenador Gustavo Munúa, quien volvió a tenerlo en cuenta.

“Munúa me dijo que si me tiraba la camiseta iba a tener que rendir y por suerte hice un buen partido”, expresó el delantero, quien no jugaba por el Apertura desde la primera fecha ante Rentistas y que no había sido convocado en los anteriores dos encuentros tras el regreso luego del parate por el coronavirus.

El extremo derecho confesó que durante todo ese tiempo tuvo “paciencia” para esperar su oportunidad. “Es mi intención ser titular pero eso lo maneja el técnico”, señaló. “Uno siempre quiere jugar, pero es el DT el que pone el equipo y había que darle para adelante”.

Leonardo Carreño

García, de 21 años, fue el asistente para los dos goles de Nacional en el Parque. “La verdad que muy contento y feliz porque sumamos de a tres, era fundamental ganar y por suerte hice un buen partido”, señaló.

El delantero que llegó a los tricolores en 2019 también contó lo que le pidió Munúa a nivel táctico.

“Me dijo que el juego es para nosotros, para los extremos, a él le gusta que piquemos, metamos diagonales… Y con Gedoz, Rodrigo y Bergessio nos entendimos muy bien y fue fundamental para ganar”, comentó.

Sobre el argentino, señaló que “ayuda mucho” para los delanteros tener un goleador como él. “Es fundamental tener un 9 así”, señaló

Inés Guimaraens

Agregó que físicamente se siente “notable” y que no terminó cansado, por lo que no tendría complicaciones para jugar el domingo ante Plaza Colonia.

“El gol ya va a llegar”, dijo el atacante, quien agradeció el apoyo de los hinchas. “En Nacional siempre hay que ganar y creo que tenemos plantel para grandes cosas”, expresó.

Así lo vio Munúa

El entrenador tricolor también fue consultado sobre Pablo García luego de su gran actuación y de que los hinchas albos se preguntaran por qué no había sido utilizado en los anteriores juegos.

“Hizo un muy buen partido”, dijo el DT en la conferencia de este viernes. “Empezó jugando en el año, después no había tenido oportunidades de seguir jugando. Creíamos que era un buen momento de que Pablo volviera al equipo”, agregó.

Leonardo Carreño

“Es parte del crecimiento de los futbolistas jóvenes, de saber interpretar los momentos, visualizar los momentos cuando estas afuera, y cuando vuelve la oportunidad aprovecharla como hizo él.

Los otros puntos que comentó el DT

El debut de Gedoz

“Felipe viene con varios meses inactivo. Es importante que vaya teniendo minutos. Hizo una buena preparación con nosotros pero indudablemente hace muchísimo tiempo que no competía. Para los minutos que estuvo en campo y el tiempo que venía sin competir, por momentos, más allá de que no pudo brillar con el balón, trabajó para el equipo e hizo grandes recorridos”

Leonardo Carreño

Plaza Colonia, el próximo rival

“Es complicado en el campo de ellos. Se ve muy sólido. Está todo muy parejo y vamos a ir con la mentalidad de buscar el partido, quiero ver un Nacional con iniciativa y que haga méritos para llevarse la victoria”

El momento de Nacional

“Estamos yendo de menos a más. Todo lo que nos viene pasando anteriormente nos va fortaleciendo de apoco y nos hace crecer a todos. Cuandio se empieza algo nuevo, con muchos futbolistas jóvenes, estos altibajos sabemos que podían suceder y está el que se sobrepone y no. El equipo está dando muestra de eso, de que sabe sobreponerse. Quedan muchos puntos, muchos partidos, un camino largo que lo estamos disfrutando”

Jugar la Libertadores de local fuera de Uruguay

“No es lo ideal. Hay que ver el tema sanitario, ha hecho un gran trabajo el gobierno en Uruguay y estamos a la espera. El presidente ya se ha manifestado (por las preferencias de sedes). Estamos a la espera para ver primero qué sucede acá y si no el presidente ya habló de Argentina y Brasil”.

Los lesionados

“(Brian) Ocampo viene trabajando de manera individual, tiene un problemita en el tobillo y está trabajando fuerte para estar al 100%. ¿Cuándo? No lo sé. Cada día hay que ir valorando”.

“Lo de Guzmán (Corujo) es un poco similar aunque está en el tramo final de su recuperación. En principio, esperamos tenerlo para la semana que viene, pero vamos con calma, hay muchos partidos y queremos tener la seguridad de que esté bien”.

Leonardo Carreño

La experiencia de Bergessio

“La experiencia siempre es importante, pero si estás bien. Yo puedo hablar de Bergessio. Bergessio entrena como si recién estuviera empezando a jugar al fútbol, con ganas de seguir creciendo día a día. Y eso se refleja en el campo. Tiene ganas y muchísima pasión por lo que hace, y por suerte para nosotros está en un muy buen momento”.

El momento de Oliveros

“Agustín también es central y pretendemos que se adapte también a jugar de lateral, puede jugar en las dos posiciones. Tuvo una adaptación muy buena porque venía jugando de lateral. Tuvimos la mala suerte de que tuvimos que reorganizar la defensa en un día (antes del clásico, cuando se lesionó Corujo y Oliveros pasó a zaguero). Hubo una adaptación muy buena. Es un jugador que está haciendo un buen trabajo y estamos muy contentos con él”.