Pablo Porcile, el volante de La Luz que estudia para electricista

Eran mediados de febrero y el teléfono de Pablo Porcile no sonaba. La cabeza se le llenó de dudas. ¿Seguir esperando? ¿Volver a los pagos y salir a laburar? ¿Firmar con un club y tener que volver a soportar atrasos en los pagos? Los días pasaron hasta que a fines de mes el teléfono sonó. El nombre no parecía muy atractivo, La Luz, pero el proyecto que le presentaron el gerente deportivo Miguel Mesones y el entrenador Julio Fuentes le despejaron todas las dudas.

Tres meses después, La Luz es la gran sensación de la Segunda división profesional. Llegó a la final del Competencia ganando todos los partidos de su serie y es el único líder de la Tabla Anual, que define los dos ascensos directos y las cuatro plazas para los playoffs.

Tabla Anual PTS PJ PG PE PP GF GC La Luz 31 12 10 1 1 23 10 Racing 28 12 9 1 2 19 6 Uruguay Montevideo 22 12 7 1 4 20 13 Progreso 17 12 5 2 5 12 14 Sud América 17 12 5 2 5 12 14 Cerro 16 12 5 1 6 14 16 Atenas 15 12 4 3 5 12 12 Juventud 15 12 4 4 4 8 9 Villa Española 13 12 4 1 7 14 20 Miramar Misiones 12 12 3 3 6 15 19 Rampla Juniors 11 12 3 2 7 12 16 Central Español 5 11 1 2 8 9 21

Porcile, volante de contención de 26 años, había jugado 12 partidos el año pasado en Cerro de los cuales solo en cuatro fue titular.

Antes, jugó dos años en Central Español (2019-2020), donde lo dirigió Fuentes, y dos en Villa Española (2017-2018).

"Es todo un esfuerzo jugar en la B, sobre todo en equipos donde lo económico es complicado y se generan atrasos en los pagos. Y este año realmente no quería volver a pasar por eso", reveló el volante a Referí.

Hace unos años hizo un curso de electricista y este año se anotó en la UTU para incrementar sus conocimientos en el rubro: "Por las dudas, para el futuro eso puede ser una salida laboral, nunca se sabe".

"Este año lo que quería era que me aseguraran cobrar en fecha, porque alquilo casa en Montevideo. En la B sos profesional, pero no tenés todas las comodidades que un verdadero profesional tiene que tener. Salís de una práctica en bondi, no te pagan, después el mismo club y los hinchas te exigen ganar y vos tenés en la cabeza el stress de pagar la luz porque te la cortan o el alquiler porque sino generás atrasos. Eso es muy común acá, hay muchas cosas extra en la cabeza del jugador además de jugar al fútbol", reflexionó Porcile.

Contra Racing lograron un triunfo increíble en la segunda fase del ascenso

"En La Luz me encontré con otra realidad. El proyecto está muy bien armado y a los jugadores no nos falta nada. Entrenamos lejos, en el Complejo Los Robles en Canelones, pero nos juntamos varios en los autos y dividimos la nafta", contó el volante. Porcile viaja en el auto de Emanuel Fuentes con el ex Danubio Thiago Ramírez y el ex Peñarol Alejandro Siles.

Diego Battiste

Porcile con La Luz, con el labio cortado

Consultado por el secreto de un equipo que llegó a Segunda tras ganarle un agónico repechaje a Villa Teresa el año pasado, Porcile dio una respuesta contundente: "¿Sabés lo que tiene La Luz? Jugadores con hambre tiene. Esta es una oportunidad que me dieron y entrar a la cancha para mí es dejar la vida para mostrar lo que uno vale. Así como yo somos mucho en este cuadro. Entrás a la cancha con muchas cosas atrás, para dejarlo todo".

Porcile nació en Tacuarembó, hizo baby fútbol pero no pasó por formativas. Jugó en Esparta y después en Oriental. Volvió a las canchas con edad sub 17 para jugar en Wanderers Juvenil.

"Mis padres son trabajadores rurales; trabajan en un campito que tiene mi abuelo en Tacuarembó. De chico, en los ratos libres o después del liceo, los iba a ayudar. A arriar vacas u ovejas a caballo o a trabajar en la chacra", dijo Porcile.

Pero a los 17 años la vida le cambió. En Wanderers Juvenil lo subieron al primer equipo y completaron un quinquenio en la liga de Tacuarembó. Tras ese campeonato, lo llamaron para la selección departamental sub 17 donde no llegó a jugar porque antes del estreno lo subieron a la selección mayor.

Corría el año 2014 y Tacuarembó ganó la Copa Nacional de Selecciones de OFI. "Le di el centro del gol a Octavio Siqueira cuando le ganamos a Salto 1-0. Hasta ahora ese es uno de los mayores logros de mi carrera", expresó como quien atesora un recuerdo invaluable.

"El técnico era el Fantasma Duarte y su hermano William Duarte, el ayudante, fueron muy importantes para mi crecimiento".

Para 2015, Tacuarembó FC se lo llevó al profesionalismo. El equipo había retornado a Primera de la mano de Jorge Castelli un año atrás, pero la temporada 2014-2015 la arrancó con Jorge Moncecchi como entrenador. Porcile jugó 17 partidos en aquel Clausura 2015 y con el equipo ya descendido le hizo un gol a Nacional en el Gran Parque Central.

Carlos Pazos

Su primer gol como profesional, contra Nacional en el Parque

Su despliegue en el mediocampo y su capacidad para recuperar la pelota llamó la atención de Danubio que lo contrató para la temporada 2015-2016 donde llegó a través del representante Wilson Pírez.

Pero en la franja jugó poco. "Me faltaban cosas, se notaron mis carencias de no haber hecho formativas".

Porcile vivió primero con Octavio Siqueira, que también tuvo un breve pasaje por Danubio, y luego con su novia que se había venido un año antes de Tacuarembó a estudiar en la capital.

"Desde entonces vivimos juntos, cada uno persiguiendo sus sueños y para eso dejamos muchas cosas de lado. Cuando en el fútbol anduvo mal la cosa, ella tuvo que salir a trabajar. Y así la fuimos remando, también con el apoyo de mis padres que cada vez que nos faltó algo estuvieron ahí", explicó.

Después de tanto luchar contra facturas impagas, pagos tardíos y pozos en las canchas, Porcile encontró el lugar ideal para brillar: La Luz. El humilde equipo exiliado de Aires Puros donde los jugadores meten como leones y juegan con estilo para ser los líderes del ascenso.