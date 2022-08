Pablo Repetto: "Estamos capacitados para revertir la serie en el partido de vuelta"

El entrenador de Nacional Pablo Repetto se expresó dolido tras la derrota de su equipo contra Atlético Goianiense en partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, pero dijo que su equipo está capacitado para dar vuelta la serie en la revancha que se jugará el martes de la semana próxima en Goiás.

"Fue una derrota que nos duele porque teníamos la ilusión, la gente acompañó y empujó en todo momento, y queríamos darle una alegría. Pero somos conscientes de que esto es una serie de 180 minutos, estamos en desventaja y tendremos que pensar en la vuelta, tenemos que dar vuelta la serie si queremos seguir en la Copa. Ellos se encontraron con el gol y ahí nos ganó un poco la ansiedad. En el segundo tiempo mejoramos, tuvimos alguna chance, no muchas, pero si entraba una hubiera hubiera estado acorde con lo que fue el desarrollo del partido", dijo Repetto en conferencia de prensa.

Consultado sobre si el poderío del juego aéreo lo que puede llevar a presentar una alineación más alta en la revancha, contestó: "En la parte defensiva no perdimos por una pelota aérea, en el gol nos ganan más la posición que en el juego aéreo. Sí quizás para todas las pelotas quietas a favor que tuvimos, pudimos ser más agresivos y aprovecharlas, pero es la característica de ellos de tener muy buen juego aéreo, sobre todo con sus zagueros. Marichal tuvo una pero lo sacaron. Tenemos que estar más precisos, son partidos muy parejos que en los detalles se definen y cambian el desarrollo del partido. El gol los ayudó a defender y a manejar los tiempos enfriando mucho el partido y eso nos sacó del estado de ánimo que teníamos que tener, queríamos ganar por todo el apoyo que nos dio la gente, pero es la primera parte. Estamos capacitados para revertir la serie en el partido de vuelta, somos optimistas".

"No pienso poner más centímetros, no es a lo que apostamos, no se me pasa por la cabeza pensar eso, el partido de allá va a ser diferente, pero no nos vamos a salir de lo que hacemos, un resultado no nos puede hacer salir de lo que estamos haciendo", agregó Repetto.

Sobre el debut de Luis Suárez expresó: "Genera todo a favor, jugamos a estadio lleno, generó la ilusión de todos, sobre todo lo que nos va a dar de ahora en más. Se está adaptando al grupo, es todo positivo. El tiempo va a ser nuestro aliado para que nos vaya dando todo lo que conocemos en todos los aspectos".

También compareció en conferencia de prensa Sergio Rochet quien expresó: "Ese gol de ellos nos golpeó un poco y nos sacó del foco de lo que veníamos a buscar, hicieron tiempo, bajaron el ritmo del juego y si bien creamos situaciones no fueron tan claras como veníamos haciéndolo. Tuvimos chances y también tenemos optimismo de poder darlo vuelta la semana que viene; quedan 90 minutos en la llave".

El capitán de Nacional también habló del debut de Suárez: "Es algo muy positivo que nos viene a nosotros y a todo el fútbol uruguayo. Viene a aportar muchas cosas, es una persona muy correcta que nos va a aportar mucho en lo grupal porque tenemos muchos jóvenes y nos motiva un poco más a trabajar. Ya se adaptó muy bien al grupo".