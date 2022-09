Pablo Repetto: "Jugar sin gente nos perjudica, la gente empuja y por eso me duele"

El director técnico de Nacional, Pablo Repetto, habló en conferencia de prensa luego de la victoria por 1-0 sobre Boston River que lo mantiene bien arriba en las posiciones de ambas tablas.

"Sacamos tres puntos más en un partido durísimo como sabíamos que iba a ser. La expulsión condicionó el funcionamiento del equipo, de presionar arriba, pero la intensidad de hoy no parecía un partido de los que estamos habituados en el fútbol uruguayo. Por algo el rival es de los mejores del año y está tercero", dijo Repetto.

Sobre la expulsión de Franco Fagúndez, indicó: "Perdimos a un jugador muy importante, y funcionamiento para que ellos pudieran presionar, cosa que hacen muy bien. Eso nos iba a llevar a hacer un desgaste muy importante. Hasta la expulsión, sentimos que podíamos robar una pelota y anotar, pero después, no. No me gusta que me expulsen jugadores y por eso me quedé un poco molesto".

También habló de salir a jugar el sábado al Parque Saroldi ante el otro líder del Clausura, River Plate.

"Jugamos en donde sea. Nosotros estamos por fuera de que se juegue en cualquier escenario. La cancha de River está en muy buen estado. Perdemos a un jugador importante (Fagúndez), pero tenemos a otros que son muy buenos", expresó.

Con respecto a los goles errados en la primera mitad, Repetto dijo que "si no hubiéramos generado, me hubiera preocupado más. Fuimos justos vencedores, no creo que haya sido parejo. La ventaja es mínima, de un gol, pero merecida. Al final, nos inquietaron, pero es algo normal de cualquier partido, ante un rival regular durante todo el año, exigente y que está muy cerca del segundo puesto".

La clave para encontrar la regularidad es "que desde el Intermedio ya logramos esa regularidad. En el inicio del Uruguayo, en los primeros cinco o seis partidos no lo conseguimos, pero ahora sí. Se vienen rivales complicados, pero la clave ha sido que el equipo ha mejorado en pequeñas cosas que sumadas hacen que tengamos un mejor rendimiento".

"River es uno de los equipos que tiene chance y hay otros más. Vamos a enfrentar a uno de los equipos con pretensiones a ganar el Clausura", añadió el DT de Nacional.

Acerca de la decisión de la Comisión Disciplinaria de la AUF de jugar a puertas cerradas dos partidos y sin público local en el Gran Parque Central debido a los incidentes registrados en el clásico ante Peñarol, Repetto también dio su opinión.

"Jugar sin gente nos perjudica, la gente empuja, venir acá con gente, te motiva. Me duele por toda la gente que viene todo el año, que hoy está cerca del equipo, que ha apoyado siempre, que tiene la suerte de ver a un jugador del nivel de Suárez que no sabemos hasta cuándo se quedará. Me duele".