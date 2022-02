Por qué investigadores recurren a sitios piratas para acceder a la literatura científica y qué dice la ANII

Como hace algunos años algún internauta usaba Ares o Emule para descargar y ver películas, los científicos se vieron obligados desde hace un año y medio a recurrir a sitios web piratas para acceder a literatura científica internacional y utilizarlas para sus investigación.

Gonzalo Tancredi, presidente de Investiga UY, una asociación que integran 923 investigadores de Uruguay aseguró la semana pasada al programa Más temprano que tarde de El Espectador que debieron recurrir a una web de una hacker rusa para acceder a material científico actualizado para sus investigaciones.

“Hace un año y medio tengo que visitar este sitio web pirata, que suele cambiar de nombre”, indicó a Cromo. Uno de los problemas que tiene esta página clandestina es que muchos de los artículos pueden no estar y tardan meses en aparecer en la web.

Esta ausencia de revistas científicas perjudica el trabajo de los investigadores, indicó Tancredi. Por ejemplo, este astrónomo reconocido en el mundo suele realizar “referatos” de los artículos, que implica una revisión de si cumple o no con las condiciones necesarias para ser publicada en una revista. Una de las cosas que chequea es si están todas las referencias bibliográficas. Para ello, es necesario que pueda observar esos artículos.

Esas colecciones también son indispensables para la producción científica propia. “Cuando hacés un artículo tenés que estar revisando la literatura. Eso hace que día a día consulte esta base de datos de artículos”, comentó.

“El estar actualizado y acceder a la bibliografía es una parte central de nuestra actividad académica. Eso está repercutiendo fuertemente”, comentó.

Hasta 2009 dependían de una suscripción de su instituto para acceder a las revistas o hasta de una suscripción personal.

Ese año fue creado el Portal Timbó, un sitio web financiado por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), quien formaliza acuerdos con las colecciones científicas del mundo para que los investigadores puedan utilizarlas para su trabajo.

Fue “de enorme valor”, indicó Tancredi. Luego, en 2014 su uso se masificó y no era necesario ser investigador: se decidió que cualquier usuario uruguayo de internet podía acceder a una amplísima cantidad de artículos científicos.

Menos artículos “de la noche a la mañana”

Hace más de un año, los investigadores volvieron a ingresar a Timbó y se percataron que había colecciones que no estaban. Por ejemplo, Elsevier, una colección que distribuye varias revistas, ahora dejaba de tener algunos contenidos.

Tancredi, por su parte, aseguró que nunca se les anunció a los investigadores que la suspensión de Elsevier iba a ser ejecutada. “Nos enteramos de un momento a otro”, comentó.

Una tabla comparativa elaborada por científicos de la Facultad de Química analizó cuáles fueron los artículos que no aparecen más.

Según el documento al que accedió Cromo, una colección llamada EBSCO, ya no tiene más CAB Abstracts, “la principal base de datos de bibliográfica en inglés que proporciona acceso a la literatura mundial de ciencias de la vida aplicadas”. De la colección Ovid, que permite el acceso a revistas vinculadas a la salud, hubo una reducción de la mitad: pasó de 250 revistas científicas a 114.

La visión de la ANII

Tres días más tarde en la que los investigadores expusieran la falta de acceso a la literatura científica, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) dio a conocer que el Portal Timbó recuperaba parte de las colecciones que desde el año pasado no tenían más.

“Elsevier ya integraba Timbó. El año pasado tuvimos que hacer un ajuste, en lo que era el contenido, para renegociar el acuerdo. Había un tema de costos que había que ajustar (…) Los contratos en la versión que estaban eran muy caros para la agencia. Están presupuestados en dólares y todos los años lo ajustan, y era imposible de pagar en esas condiciones. Tuvimos que hacer una pausa en los servicios de Elsevier para renegociar el contrato”, aseguró a Cromo Álvaro Pardo, vicepresidente de la ANII.

Para llevar a cabo esta renegociación, que implicó un acuerdo con esta colección hasta el 2025, la ANII se basó en la opinión de un comité asesor integrado por las universidades privadas, la Universidad de la República e institutos científicos como el Pedeciba, el Pasteur y el Clemente Estable. “No las tomamos a solas”, indicó.

Pardo explicó que Timbó no desapareció en 2021, siguió activo. De hecho, tiene casi 70 mil usuarios activos y más de 300 mil artículos se descargaron en el último año. “Puede pasar que alguna revista no esté en el portal, y eso ha pasado a lo largo de su historia. Es como cuando vas a una biblioteca: no están todos los libros. Es una biblioteca virtual, que tiene muchas cosas, pero no está toda la literatura. Hay una buena cantidad de las editoriales más importantes, pero no está todo”.

Tancredi cuestionó que desde la ANII no se avisara a los investigadores que se iba a interrumpir el acceso a Elsevier y tampoco hubo una comunicación oficial a los investigadores de que se había recuperado parte de ese material.

Consultado a si este acuerdo es suficiente para los científicos, Tancredi aseguró que todavía hay algunos investigadores que no tienen acceso a las colecciones que tenían acceso hasta antes de que se aplicara el recorte.