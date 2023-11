Pampita frena una pregunta incómoda: "No me gusta que revuelvan porquería del pasado"

La reconocida modelo y conductora, Pampita, dejó claro su malestar y límites durante una reciente entrevista con Santiago Sposato, notero de "Los Ángeles de la Mañana", cuando la conversación derivó hacia su escandalosa separación de Benjamín Vicuña en 2015.



La pregunta tuvo relación con lo que sucedió días atrás en "Bailando 2023", cuando Cris Vanadia le pidió prestado el celular a la modelo y revisó las últimas búsquedas en Google. Allí estaba el caso del motorhome con la China Suárez y su ex.



Ahora, al ser confrontada nuevamente con el tema, la conductora expresó su malestar de manera tajante: "No me gusta que revuelvan porquería del pasado".

Pampita fue abordada para hablar una vez más de su separación de Vicuña



El notero de LAM cuestionó si los comentarios de la familia de Pampita fueron influenciados por la búsqueda en Google sobre el escándalo del motorhome. La respuesta de la jurado fue firme y directa: "Ese tema está terminado. Ya pedí un montón de veces que no se hable más de ese tema porque no me gusta y porque no me gusta que mis hijos vean ni lean nada".



Con seriedad y determinación, Pampita continuó rechazando la insistencia en temas del pasado: "No me gusta que revuelvan porquería del pasado. No me gustan los programas que hablan del pasado. Hay mucho presente. Yo soy súper creativa, laburo de mil cosas. Hay mucho mío para hablar de mi hoy".



La conductora explicó que la coincidencia de la búsqueda en Google fue debido a trámites para la Embajada de Estados Unidos, enfatizando que fue una situación casual y no una elección intencionada: "Lamentablemente pasó eso porque estuve haciendo los trámites de la Embajada de Estados Unidos y tenía que poner cuándo empecé a trabajar acá. Fue de casualidad".



Pampita concluyó de manera contundente: "Mala suerte que ese día tenía esa búsqueda. Fue por un trámite". Con estas declaraciones, la modelo dejó claro que prefiere centrarse en su presente y proyectos actuales, marcando límites sobre qué aspectos de su vida personal prefiere mantener fuera del escrutinio mediático.