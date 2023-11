Para Felipe Gonzalez, la amnistía a los separatistas catalanes “es intolerable”

El ex presidente español, Felipe González, aseguró este miércoles que es "intolerable" la futura amnistía pactada con el independentismo catalán por el Gobierno español y dijo que puede "tener el coste de destruir los fundamentos de un ordenamiento jurídico de una democracia plena".



"Muchos ciudadanos siguen pensando que la amnistía es el perdón, que es como los indultos (...) La amnistía no es perdonar, es pedir perdón a los que cometieron los delitos, es decir que nuestro sistema es ilegítimo, e ilegítimos son sus comportamientos y sus aspiraciones. Eso me parece intolerable", expresó el ex presidente de Gobierno en una entrevista con el programa La Noche del canal internacional NTN24.



El socialista González manifestó que él no "choca" con la posición de su partido sino que, por el contrario, "defiende las posiciones, las resoluciones de Congreso, las declaraciones , etcétera, hasta el día 24 de julio", el día después de las elecciones, en las que el Partido Popular consiguió más votos pero no los suficientes para formar gobierno.



"No estoy entrando en un debate jurídico, estoy diciendo que las posiciones de mi partido han sido estas. ¿Del 23 al 24 de julio qué pasó? Lo único que pasó es que faltaron siete votos y siete votos no pueden tener el coste de destruir los fundamentos de un ordenamiento jurídico de una democracia plena", manifestó Gonzalez.



A renglón seguido, el ex presidente de España agregó: "Esa es mi posición personal y hay otros muchos que la comparten. Ahora se puede ver como personal, pero si miran a los últimos cinco meses era la posición de la totalidad de los dirigentes de mi partido, sin excepción".

EFE