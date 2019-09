Parlantes, lentes y hasta un anillo inteligente: así son los nuevos productos de Amazon

Amazon lanzó este jueves nuevos productos. Lejos de ser solo un sitio web de intercambio comercial, la empresa fundada por Jeff Bezos busca competir a los gigantes informáticos con dispositivos inteligentes de vanguardia.

Entre ellos se destaca la nueva gama de productos Echo, que tienen a la tercera generación de sus altavoces que llevan la voz del asistente Alexa como producto principal. Una de sus versiones es Echo Studio, que presenta sonido envolvente Dolby Atmos a US$ 199 y un modelo mini, que se enchufa a corriente y vale US$ 25. El parlante estándar, que cuesta US$ 99,99 en España, es destacado por la página oficial por su mejor sonido y diseño.

Amazon

El punto en común entre todos los altavoces y artefactos nuevos es el cuidado por la privacidad. Ahora podés eliminar las grabaciones que Amazon guarda para mejorar la experiencia Alexa, luego de la polémica generada por la supuesta escucha de conversaciones privadas. También podés desactivar el micrófono solo presionando un botón.

Llegaron también los auriculares Echo Buds, con cinco horas de autonomía, y hasta 20 con puesto de carga. Permite conectarte a Alexa, pero también a los asistentes de Apple (Siri) y Google. Cuentan con reducción de ruido y se encienden con un doble toque. Cuestan US$ 130, informó CNN.

AFP

La compañía comandada por Jeff Bezos lanzó además Echo Show 8, la versión de tamaño intermedio entre el ancho Show 10 y el pequeño Show 5. Estos dispositivos permiten realizar videollamadas desde una pantalla táctil, conectados con el asistente de voz al celular. Compiten en este mercado con Facebook Portal, con el que comparten la característica de poder tapar la cámara con solo un botón.

AFP

Echo Dot, un reloj que también cuenta con asistente de voz y muestra la temperatura externa a un precio de US$ 59, cierra la lista de productos esperados de la compañía.

Las sorpresas

AFP

Luego del fracaso de los Google Glass, los lentes inteligentes fabricados por el buscador informático, se esperaba que este desarrollo se detuviese por un tiempo. Pero Amazon volvió a insistir en esta presentación con sus Echo Frames. No vienen con una pantalla para que veas información a través de las lentes, pero sí incluye dos micrófonos que permiten hablarle a Alexa. Por ahora solo están disponible por invitación en Estados Unidos.

AFP

El artículo más sorprendente es un anillo inteligente, el Amazon Echo Loop, un dispositivo vestible que viene con dos micrófonos y un parlante, el más pequeño de la línea Echo, según informó el portal tecnológico Gizmodo. Pesa entre 9 y 12 gramos, necesita la aplicación de Alexa en el celular para conectarse, y desde allí se pueden hacer pedidos al asistente, como también llamadas para el celular.

Amazon

Aunque si de sorpresa hablamos, resulta raro ver un microondas de Amazon. Con un costo de US$ 250 (en EEUU) el microondas permite enviar órdenes y recibir indicaciones integrado con Alexa, la que notificará cuándo el horno está precalentado o la comida está lista.

Alexa por lo tanto estará cada vez más presente en las casas de los compradores asiduos de estos productos. Su voz, muy parecida a la de Siri, puede llegar a cansar al usuario. Para quienes deseen algo distinto, Amazon contrató al actor Samuel L. Jackson (conocido por actuar en películas como Pulp Fiction, Star Wars y Avengers). Por US$ 0,99 podrás escuchar a Jackson como tu asistente de voz.