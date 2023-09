Patricia Bullrich: “Estamos para cambiar la Argentina, pero no somos aventureros”

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, cosechó aplausos de los 240 empresarios que participaron del evento organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CiCyP) donde expresó lo lineamientos que seguirá en su eventual gobierno y se diferenció tanto del candidato del oficialismo, Sergio Massa, como de Javier Milei.

En ese marco afirmó que el actual ministro de Economía está "hundiendo" al país y se diferenció del postulante libertario al dejar en claro que en Juntos por el Cambio no son “aventureros".

"Tenemos tareas fundamentales: estabilizar la economía y realizar medidas de fondo. Vamos a recibir problemas, pero no nos quejamos. Estamos en condiciones de solucionarlos. Si no, yo no presentaría a presidenta", lanzó Bullrich que estuvo acompañada en todo momento por su referente económico Carlos Melconian.

La exministra de Seguridad no dejó pasar la oportunidad para cuestionar las últimas medidas del Ejecutivo a las cuales les dio un claro tinte electoralista y advirtió: "No vamos a poder convencer a los irresponsables que dejen de serlo. Está con una pala y hunde más al país. Nosotros vamos a usar esa pala para reconstruir".

Bullrich y Melconian junto a los empresarios de la CICyP

Bullrich también apuntó contra Javier MIlei. “Siento, sin soberbia, que quien puede poner orden en la Argentina es la candidata de Juntos por el Cambio. Es un caos no saber qué propone un candidato que dice dolarizar la Argentina", expresó sin nombrar a su rival.

El plan de Bullrich

"Es claro que la Argentina no sale con fórmulas mágicas. Es claro que no podemos pensar que una crisis de la profundidad de la argentina sin hacer las cosas que hay que hacer en todas las áreas", Sentenció Bullrich y agregó: "Estamos para cambiar la argentina, pero no somos aventureros. Somos personas que tienen los pies sobre la tierra. Venimos a trabajar para la Argentina que tienen todo peor, los argentinos no tienen nada".

Tras dejar en claro las diferencias con sus rivales, la candidata de Juntos por el Cambio, puso en valor la experiencia del equipo que la rodea. "Hemos construido una fuerza que se pondrá al servicio de ordenar la Argentina; la van a hacer los gobernadores, diputados, senadores y funcionarios, que ya tienen experiencia de gobierno para no volver a pisar los palitos que en algún momento se pisaron", detalló.

Para Bullrich, la Argentina "no puede seguir viviendo en el caos, el piquete, la destrucción", y continuó: "Estamos dispuestos a hablar con todos y abrir un diálogo, pero que tenga una dirección. Sin dirección es perder el tiempo. Lo único que no negociamos es el verdadero cambio de la Argentina".