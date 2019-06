Peñarol comenzó a entrenar sin Lema y con Agustín Dávila

Peñarol volvió a los entrenamientos este lunes por la tarde luego de un par de semanas de licencia después de haberse coronado campeón del Torneo Apertura y de haber clasificado a los octavos de final de la Copa Sudamericana en los que enfrentará a fines de julio a Fluminense de Brasil, y ahora comenzó la pretemporada de cara a lo que será la segunda parte del año.

El director técnico, Diego López,comenzó este lunes con 29 futbolistas entre los que se encontraba el juvenil Agustín Dávila, quien hacía dos años estaba a préstamo en Real Sociedad de España luego de haberse ido directamente de la Cuarta división aurinegra.

Dávila tomó parte en enero con la selección nacional sub 20 del Sudamericano sub 20 de Chile con Fabián Coito como DT, pero no fue tenido en cuenta por el nuevo entrenador del combinado, Gustavo Ferreyra, para el Mundial de Polonia del que los celestes se volvieron bastante pronto.

La otra novedad es que no se hizo presente el zaguero argentino Cristian Lema. Como informó en su momento Referí, Lema estaba a préstamo desde Benfica de Portugal por seis meses y el mismo caducó. No obstante, en Peñarol pretendían que permaneciera porque entienden que fue el mejor pase que se hizo en el anterior período. El argentino tuvo un gran primer semestre con la casaca carbonera.

En ese contexto, se hicieron tratativas durante estos días para intentar llegar a un acuerdo y que Lema pudiera continuar. Incluso el mismo futbolista pretendía hacerlo. Sin embargo, hasta ahora, no hubo acuerdo, por más que los aurinegros no se dan por vencidos.

Los otros 28 futbolistas que comenzaron a entrenar antes de viajar hacia Miami en los próximos días para seguir la pretemporada, fueron los siguientes: Kevin Dawson, Thiago Cardozo, Adriano Freitas, Fabricio Formiliano, Juan Izquierdo, Enzo Martínez, Ezequiel Busquets, Rodrigo Rojo, Hernán Petryk, Cristian Rodríguez, Guzmán Pereira, Walter Gargano, Marcel Novick, Jesús Trindade, Mathías Corujo, Ignacio Lores, Franco Martínez, Matías De los Santos, Brian Rodríguez, Agustín Canobbio, Maximiliano Rodríguez, Gastón Rodriguez, Fabián Estoyanoff, Facundo Pellistri, Darwin Núñez, Gabriel Fernández, Lucas Viatri y Luis Acevedo.