Peñarol jugará con sub 20 y el campeón de UEFA con sub 19 la Intercontinental en el Centenario

Luego de lo que fue la presencia en Londres la semana pasada de cuatro neutrales de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), entre los que estuvieron el presidente Ignacio Alonso y el vicepresidente Gastón Tealdi (además de Jorge Casales y Eduardo Ache), y que sirvió junto a directivos de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para que se abriera una oficina conjunta con la UEFA, el titular de Peñarol, Ignacio Ruglio, Alonso y Tealdi, fueron invitados por la UEFA para presenciar la final de la Youth League sub 19 en Nyon, Suiza, el próximo 25 de abril, de donde saldrá el rival de los aurinegros, los campeones de la Copa Libertadores sub 20, en la primera Copa Intercontinental a ese nivel.

Como informó Referí, tras haberse consagrado como los mejores del continente en febrero pasado, los aurinegros enseguida plantearon a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) la idea de hablar con sus pares de la UEFA para que se pudiera llevar adelante la idea de una Copa Intercontinental sub 20.

Ya hay una semifinal formada que la disputarán Red Bull Salzburg de Austria ante Atlético de Madrid, mientras que por el otro lado de la llave, ya está clasificado Juventus de Italia que espera rival.

Dinamo de Kiev no ha podido jugar su partido contra Sporting Lisboa de Portugal, debido a la invasión rusa a Ucrania. La UEFA pretende que jueguen cuanto antes porque el ganador de este encuentro, jugará contra Benfica, y recién de allí saldrá el rival de Juventus en las semifinales.

Igualmente, en la UEFA tienen claro que el torneo termina el 25 de abril y por eso fueron invitados los tres dirigentes uruguayos a poder ver in situ a la misma.

Tealdi, Ruglio, Ceferin, presidente de la UEFA, Alejandro Domínguez, titular de Conmebol y Nery Pumpido, director de desarrollo de la misma

La semana pasada en Londres, y como informó Referí, Ruglio, Tealdi y Alonso se reunieron con Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol y con su par de la UEFA, el esloveno Aleksander Ceferin.

“Fuimos invitados para hablar con los dirigentes del club que se corone campeón para establecer bien la fecha a jugarse la que será la primera final intercontinental sub 20 y pretenden que sea en mayo, ya que no quieren que pase mucho tiempo entre la final de la Liga de Campeones sub 19 y la final intercontinental”, dijo Tealdi a Referí.

La intención es que se juegue a partido único y en el Estadio Centenario, lo que dejará una buena recaudación.

De todas formas, como recién comenzaron las tratativas, no está estipulado cuánto percibirán tanto Peñarol como el club campeón de Europa.

“La Conmebol y (el director de desarrollo, Nery) Pumpido habían trabajado del tema, lo habían trabajado con los dirigentes de UEFA y ellos quedaron encantados con esta idea”, agregó el vicepresidente de la AUF.

Respecto a si no habrá problemas debido a que los jugadores aurinegros son sub 20 y su rival será sub 19, Tealdi dijo que algunos jugadores europeos están cerca de cumplir los 19 años, es decir que tendrían similares características. “La diferencia es mínima, por lo que se acordó que se juegue con los mismos planteles”, indicó.

Peñarol espera que en mayo se dispute la primera Copa Intercontinental sub 20

Aún resta también confeccionar cómo será el trofeo que se adjudique el equipo ganador y también el tema de los espónsors que es muy importante.

“Hubo un muy buen recibimiento de parte de Aleksander Ceferin, ya que estuvo en las reuniones que se llevaron a cabo por este tema. Se concretó la idea, se asumió un compromiso formal y ahora viene el proceso de estructuración y fijar la fecha para la final, luego de que se sepa el campeón europeo”, agregó.

Con relación a los espónsors dijo que “tanto Conmebol, como UEFA se están encargando de ese tema”.

Para Tealdi, este acuerdo “marca un punto para un campeonato a desarrollo futuro que es fundamental para los intereses sudamericanos. Nos da competitividad con Europa, algo que nos falta con los jóvenes, por lo que es positivo desde todo punto de vista”.