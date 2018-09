Peñarol quiere mantener la punta

Peñarol buscará mantener su lugar en lo más alto de la tabla del Torneo Clausura luego de llegar a ese sitial en la fecha pasada, gracias a su victoria en Rivera frente a Boston River y a la caída de Nacional ante Defensor en el Franzini.

Los mirasoles de a poco van mejorando en su juego, tomando las ideas del entrenador de ser un equipo agresivo y vertical, con la mirada puesta en el arco rival. Además tratará aprovechar el gran momento de Gabriel Fernández, que está encendido rompiendo redes, sumando seis goles en lo que va del segundo semestre de competencia.

El Torito logró crecer en juego y confianza y se entiende de maravillas con Lucas Viatri, quien regresó de su lesión como si nada hubiera pasado.

Los meses que estuvo parado no le pasaron factura en su rendimiento y si bien no tiene características de goleador implacable, genera, arrastra marcas, baja pelotas y asiste a sus compañeros en busca de peligro.

El entrenador Diego López esperará hasta último momento para confirmar la oncena titular que saltará a la cancha del Campeón del Siglo pero todo hace indicar que repetiría el equipo del fin de semana pasado.

Por su parte Cerro, que no contará nuevamente con Emiliano Díaz y Aníbal Hernández por lesión, también iría desde el arranque con los mismos 11 que golearon a Progreso en el Tróccoli.

El entrenador villero Fernando “Petete” Correa buscará mantener el alto rendimiento goleador de sus atacantes Luis Acevedo y Nicolás González, quienes se reparten el tanteador del Clausura, al igual que las buenas actuaciones de Paiva y López.