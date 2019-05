Peñarol sale a escena en otra copa ante Deportivo Cali

Peñarol visita a Deportivo Cali en lo que será su debut en esta edición de la Copa Sudamericana en el Estadio Deportivo Cali de Colombia.

Los aurinegros no pueden contar con dos titulares: Giovanni González, suspendido, y Gabriel Fernández, quien no pudo viajar debido a que la Justicia no dio el visto bueno para que lo hiciera.

Peñarol fue el verdadero protagonista en la primera parte y tuvo cuatro chances de gol para abrir el marcador. El arquero Camilo Vargas se transformó en figura sacando varias pelotas importantes.

Por su parte, sobre los 39 minutos, se lesionó Cristian "Cebolla" Rodríguez y abandonó el campo, dando lugar a Gastón Rodríguez.