Penélope Cruz cumple 50, talentosa, espléndida y super vigente

Una de las más grandes estrellas del cine español, la actriz Penélope Cruz, cumple este domingo 50 años y su vigencia es celebrada en toda España.

El destino de Penélope Cruz era convertirse en una estrella.

Estaba escrito que esa niña que se crio en la peluquería de su madre en Alcobendas (Madrid) rodeada de clientas – “ese lugar era como un psicólogo para ellas, compartían todos sus secretos; su comportamiento me cautivaba”- sería la primera actriz española en ganar un Oscar (por Vicky Cristina Barcelona en el 2008).

Penélope cumple 50, ha desarrollado desde muy jovencita una enorme carrera y tiene mucho que celebrar.

“Es algo importante y hermoso, y realmente quiero celebrarlo con todos mis amigos. Significa que estoy aquí y estoy sana y es un motivo para hacer una fiesta”, declaraba la artista en una reciente entrevista con la revista Elle.

En ese reportaje, Penélope también desvelaba que sufre hipersensiblidad emocional: “Soy afortunada por ser así, aun sufriendo o sintiendo más las cosas. Es hipersensibilidad en todos los sentidos: visual, al sonido, a los sentimientos de las personas. Es uno de los principales temas de los que me ocupo en terapia: cómo trabajar el equilibrio para mantenerme bien sin hacer míos esos sentimientos”.

La hija mayor de los Cruz Sánchez estaba decidida a luchar por su sueño: ser actriz.

Su rostro se hizo conocido antes que su nombre. Tenía 14 años cuando protagonizó el videoclip de Mecano La fuerza del destino . Ahí conoció al músico Nacho Cano, su primer novio. Su amor duró seis años.

En esa época trabajó como presentadora de televisión en el programa La quinta marcha de Telecinco, junto a Jesús Vázquez.

El verdadero hombre de su vida

Debutó en el cine con la película de Bigas Luna Jamón jamón , donde conoció a Javier Bardem.

La actriz ha confesado en alguna ocasión que irrumpir en las pantallas con un papel tan erótico a los 17 años marcó sus inicios profesionales, así que evitó luego papeles muy sexualizados.

Llegaron entonces Belle Epoque , La celestina y Abre los ojos , entre otras.

En 1997 llegó a los cines Carne Trémula , su primera película con Pedro Almodóvar. Gracias al director manchego, la actriz fue madre en la ficción mucho antes de convertirse en madre en la vida real.

“A mi edad, el 80% de los personajes que interpreto son sobre maternidad o divorcio, abandono, personajes que no querían tener hijos o los perdían. He interpretado a madres desde muy joven. Pedro siempre me vio como una madre. Nos conocemos desde que tenía 17 años. Me veía hablando con extraños solo para mirar a sus bebés. Él siempre notó ese instinto fuerte e inevitable en mí. Desde pequeña, sabía que quería tener hijos, pero preferí esperar hasta sentir que estaba lista. Estaba segura de que sería lo más importante que haría en mi vida”, cuenta Penélope sobre el director manchego que la marcó tanto en su carrera.

Con 24 años ganó su primer Goya por La niña de tus ojos , de Fernando Trueba. Seis años después de su debut se lanzaba a la aventura americana.

En su aterrizaje en Hollywood rodó Vanilla sky , el remake deAbre los ojos de Amenábar, junto a Tom Cruise.

Se les atribuyó un romance que duró tres años. En esa época también rodo junto a Matthew McConaughey, con quien también vivió una historia de amor mientras rodaban Sáhara .

Pero el hombre de su vida ya se había cruzado por su camino unos años antes. Woody Allen volvió a unirlos en la películaVicky Cristina Barcelona del 2008.

Al final del rodaje Javier Bardem decidió dar el paso: “Pensé ‘Ay, que no le he dicho nada’, y el último día ya le dije: ‘Oye por cierto, que me gustas’. Ella pensó: ‘¡Ya era hora!’. Y luego fue un ‘hola’, ‘hola’, y ahora estamos casados y tenemos dos hijos”, explicó el actor durante una entrevista.

Durante el rodaje también surgió su primer beso real: “Nos besamos, y seguimos, y seguimos, y cuando quisimos darnos cuenta, el equipo se había ido”, relató Bardem.

Penélope y Javier se casaron en el 2010 en la isla de su amigo Johnny Depp en las Bahamas.

En el 2011 tuvieron a su primer hijo, Leo; y dos años después nacía Luna. Mientras lleva una vida familiar alejada de los focos lidiando con dos preadolescentes, su reconocimiento internacional no para de crecer.

Penélope Cruz es la muchacha que ha recorrido un largo camino, sin dudas.

Este domingo cumple 50 años, se la sigue viendo espléndida y todo el mundo más allá de España lo celebra con ella.