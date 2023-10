Piden ayuda al Gobierno para hallar a una familia argentina secuestrada en Israel

Una mujer de nombre Edith pidió ayuda al gobierno nacional para dar con el paradero de su hermano, su cuñada y sus sobrinos. Lo último que supo de ellos es que estaban en el sur del país de Medio Oriente, en el momento del ataque sorpresivo del grupo terrorista palestino Hamás en Israel que dejó cientos de muertos, entre ellos cuatro argentinos.

Edith, una argentina radicada en Israel, aseguró que su hermano fue secuestrado por Hamás junto a su cuñada y los hijos de ambos y dijo que ya pasaron dos días desde su última comunicación.

“Desde el sábado que no sabemos nada ni de él, de su esposa, de su hija, del esposo de su hija y sus nietitos, que viven al sur de la frontera de Gaza. Entiendo que la foto de mi sobrina, con dos chicos pelirrojos, fue vista también en Argentina. No sé quién tomó la foto de cuando los llevaban a todos”, precisó la mujer, que hace 50 años se radicó en Israel, en una localidad cercana a Tel Aviv.

“No sabemos realmente lo que pasó, yo el sábado estuve todo el día intentando comunicarme y no había respuesta. Hablé con él por la mañana, cuando sonó la sirena. Y después no pude hablar más. Recién por la noche, el ejército pudo entrar a lo que quedaba de las casas. Mi hermano y mi cuñada, y el esposo de mi hija no fueron encontrados, porque de un kibutz de 400 personas, solo quedó una decena de ellos”, explicó la argentina en diálogo con el periodista Marcelo Longobardi en radio Rivadavia.

Edith brindó detalles sobre la cantidad de personas que se encuentran en la misma situación que su familiar. “Hay 160 rehenes del kibutz de mi hermano, el resto están muertos. Asesinaron a familias enteras, quemaron sus casas, rompieron todo. Del kibutz no quedó nada. Si mi hermano vuelve, no tiene dónde vivir”.

“Existen muchos de quienes se desconoce su paradero, porque no están registrados como secuestrados, sino que son personas desaparecidas. Si no están muertos, es que los han llevado. Del kibutz de mi hermano, casi no quedó nadie y ellos ingresaron a decenas de estos lugares, donde sucedió lo mismo. Familias y familias asesinadas”, añadió.

Sobre la situación en el país de Medio Oriente y el día a día que les toca afrontar tras los ataques terroristas, la mujer contó: “Todo el tiempo suena la alarma en la zona sur. Aquí en Tel Aviv sonó hace una hora, estuve en el refugio hasta que pude salir. Aquí está todo muy silencioso, pero ellos bombardean en la zona del sur. Parece que quisieron disparar en dirección al aeropuerto, que está en el camino de Tel Aviv a Jerusalén”.

La guerra dejó cientos de muertos y decenas de heridos

En ese sentido, Edith explicó el radical cambio de vida que llevan adelante los habitantes de Israel, desde la aparición de los grupos terroristas en esa región, “Esa es nuestra realidad, hace 40 años la realidad era completamente diferente, hasta que entraron estos terroristas que son quienes gobiernan y oprimen al pueblo palestino. No los dejan vivir, no les permiten trabajar, no se preocupan por su salud, por su educación, por darles trabajo, por nada”, añadió.

También aseguró: “Esto es una guerra e Irán está detrás de todo esto. Hay mucho miedo de que entren desde el norte del país también, desde Líbano, pero por suerte el ejército está ahí y creo que no pasó nada”. Por último, pidió la intervención del Gobierno argentino para la liberación de los rehenes en el sur de su país.

“Nosotros tenemos ciudadanía argentina, por eso le pido por favor al Gobierno argentino si pueden hacer algo, sobre todo en la zona del sur, porque debe haber más argentinos secuestrados. Si pueden hacer algo para rescatar a los argentinos y a mi familia, por favor”, solicitó.