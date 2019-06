Por primera vez, la población mundial con obesidad supera a la que pasa hambre

La población mundial que sufre obesidad ha superado por primera vez a la que pasa hambre, según los datos preliminares de un informe que avanzó este lunes la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO).



Aunque el documento sobre el estado global de la seguridad alimentaria y la nutrición, elaborado por varias agencias de Naciones Unidas, se publicará el próximo mes, el director general de la FAO, José Graziano da Silva, adelantó que sus resultados preliminares muestran que “por primera vez tendremos más personas obesas que con hambre”.



Durante la inauguración en Roma de un simposio internacional sobre el futuro de la alimentación, Graziano destacó que “la malnutrición está creciendo muy rápido, especialmente la obesidad”.

#Obesity and #overweight are mainly due to change in diet change. If we do not address it, we'll compromise our future.@FAO is changing focus from production side. We prioritize nutrition.

