Por primera vez Uruguay asiste a la feria de alimentos más grande del sur de China

Esta es la primera vez que Uruguay participa de esta exposición, que se realiza anualmente en la ciudad de Shenzen y para la que se esperan más de 12.000 profesionales del rubro cárnico.

La producción uruguaya está representada por el Instituto Nacional de Carnes (INAC), que tiene un stand de 36 metros cuadrados, en el que se mostrará la marca uruguaya hasta el viernes 23 de abril.

Lautaro Pérez, gerente de Marketing de INAC, explicó a El Observador que la participación del instituto en este tipo de actividades se enmarca en las actividades de promoción en ferias comerciales a las que asisten exportadores, importadores, distribuidores y cadenas de comercialización como por ejemplo de supermercados.

Feria Anufood en China.

“Con esto buscamos tener presencia, posicionar a la marca uruguaya, que los importadores vean que Uruguay está presente. Ahí mismo, en el stand, se inician negocios y se continúan a distancia como hacen siempre. Acá operamos en be to be, de empresa a empresa”, comentó Pérez.