Mauricio Macri jugó fuerte a favor de Javier Milei.

Dijo, entre otras cosas, que su apoyo es incondicional y no a cambio de ningún cargo en el próximo gobierno. Movió las piezas de manera inteligente. Habló de liderazgo moral. Puso sobre la mesa la integridad y la austeridad de Patricia Bullrich. Para decirlo sin vueltas: su falta de interés por el dinero. Y la de Milei también. El economista de la Libertad Avanza suele decir: “Me das vuelta y no se me cae una moneda”.

Macri emparentó a Sergio Massa y al kirchnerismo con la corrupción, el engaño, la mentira y la ambición personal.

📢 Mauricio Macri dialogó en exclusiva con @edufeiok en el aire de Radio Mitre y criticó duramente a Sergio Massa. "Me mintió siempre, ojalá un día me llame y me diga te prometo tal cosa y se cumpla", dijo el expresidente.



📻 Mirá Radio Mitre las 24 horas por… pic.twitter.com/ScIkUZZ3vn — Radio Mitre (@radiomitre) October 27, 2023

También aprovechó una pregunta de Eduardo Feinmann sobre Martín Lousteau para tirarle un camión encima. Lousteau había acusado a Macri de haber roto Juntos por el Cambio para fundar el milei-macrismo. O el macri-mileismo.

El ex presidente entonces le pidió Lousteau que se saque la careta. Que diga de una vez, que va a votar a Massa. Y reveló que le falló a la Argentina como embajador en Estados Unidos.

Macri también involucró a Gerardo Morales y Horacio Rodríguez Larreta en un supuesto acuerdo, por debajo de la mesa, con Massa. Y reivindicó la postura de Patricia Bullrich, recordando que ella ganó la interna de la coalición. Y que la interna del cambio la ganó Milei.

📢 Mauricio Macri apoyó públicamente Patricia Bullrich tras su alianza con Javier Milei en un diálogo exclusivo con @edufeiok en el aire de Radio Mitre. "Ella ganó la interna", dijo el expresidente.



📻 Mirá Radio Mitre las 24 horas por https://t.co/O0LrK1A0Os pic.twitter.com/6rfxGzAh44 — Radio Mitre (@radiomitre) October 27, 2023

¿Por qué Macri juega tan fuerte a favor de Milei?

Porque comparte gran parte de sus ideas.

Porque cree que tiene espacio para entrenarlo en el arte de la moderación.

Porque ya pusieron sobre la mesa sus diferencias y su voluntad de superarlas.

Porque pretende evitar que Massa gane, y e inaugure una suerte de neo kirchnerismo, con un horizonte de 10 o 20 años en el poder.

Massa, mientras tanto, espera agazapado. Les pidió a los máximos dirigentes del peronismo que se mantengan en silencio. Que no interrumpan la sangría. Que no digan una palabra hasta que Juntos por el Cambio no se termine de romper.