¿Por qué Nacional jugará este sábado de azul ante Plaza Colonia?

Nacional pidió autorización ante la Mesa Ejecutiva de la Primera división para cambiar el color de su camiseta este sábado desde la hora 18.30 para enfrentar a Plaza Colonia en el marco de la séptima fecha del Torneo Apertura, y la misma fue aceptada por el organismo que compone la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Los tricolores finalmente jugarán con una camiseta azul contra su rival de turno, en vez de jugar con la tradicional blanca.

¿A qué se debe este pedido de cambio?

"El equipo jugará con la camiseta azul, ya que el color azul es el color que representa al mar. A veces, el mar está tranquilo y en otras oportunidades está revuelto. Lo mismo sucede en las vidas de una persona con autismo y su entorno familiar: Hay días serenos y otros más tormentosos. Es por eso que el color azul se transformó en símbolo del TEA", informó este sábado Nacional.

A su vez, informa que "nuestro capitán Sergio Rochet, saldrá al campo de juego con una cinta de capitán diferente, en esta ocasión trabajamos para concientizar sobre el TEA, Trastorno del Espectro Autista. Es por ello que nuestro capitán, usara una cinta con el lema, “Yo hablo de Autismo”, junto a la pieza de puzle faltante".

En su gacetilla, los tricolores explican que "el puzle o rompecabezas por su parte, refleja la complejidad y el enigma que genera el espectro del autismo, que aunque de momento no se encuentren las causas ni la cura para esta condición, sí que está comprobado que con la atención temprana y con las terapias adecuadas, la persona puede mejorar ostensiblemente. Cada pieza simboliza a todos los agentes que intervienen durante el proceso: la familia, la comunidad, los profesionales, etc. No hay dos personas con autismo que tengan las mismas características. Es por ello que cada pieza representa el rompecabezas que hasta la fecha seguimos armando, buscando las piezas que faltan".

La Organización de Naciones Unidas (ONU) designó el 2 de abril como el Día Mundial de Concienciación sobre el Trastorno de espectro Autista, TEA.