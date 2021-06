¿Por qué si Uruguay pierde con Colombia el sábado los jugadores del medio no llegarán al clásico?

La selección uruguaya se prepara en Brasilia para jugar el sábado a la hora 19:00 contra Colombia por los cuartos de final de la Copa América 2021.

Mientras, por el Torneo Apertura, el clásico del domingo, correspondiente a la novena fecha, quedó fijado para la hora 16:00.

¿Qué pasa si Uruguay queda eliminado contra Colombia? ¿Podrán Sergio Rochet, Camilo Cándido y Brian Ocampo de Nacional y Giovanni González y Facundo Torres de Peñarol pegar la vuelta a tiempo para disputar el clásico?

La respuesta es que no.

El vuelo de arribo, eventual porque el ambiente en la selección en Brasilia es de esperanza y confianza para avanzar a semifinales, está previsto para que aterrice en Uruguay entre la hora 13:00 y 13:30.

Posteriormente, los jugadores deberán hacerse hisopados en el Complejo Celeste por lo que recién quedarán liberados sobre la hora 15:00.

Es imposible entonces que desde ahí los jugadores salgan volando para llegar al Parque Central porque estarían llegando sobre la hora de inicio del partido.

No solo caerán sobre la hora tras estar afuera de los trabajos de preparación y planificación específica del partido sino que también lo harían tras llegar del viaje y no estarían ni siquiera para hacer el calentamiento ni la rutina previa a un encuentro tan importante.

Es cierto que no es la misma situación la de los jugadores de Peñarol que los de Nacional. Pero no se sabe qué puede pasar el sábado. Giovanni González arrancó como titular ante Argentina y Chile, pero luego quedó afuera del equipo y ante Paraguay no vio minutos. Torres es suplente e ingresa para la recta final de los partidos. En cambio, Rochet, Cándido y Ocampo por ahora no han sumado ni un minuto.

¿Tienen obligación los jugadores de hacer cuarentena? No. Según informaron a Referí, actualmente tras el control sanitario al ingresar al país se recomienda un aislamiento responsable de cinco días y retomar su rutina habitual haciéndose a ese quinto día un nuevo control. Pero no existe prohibición para trabajar, y en este caso para hacer deporte.

El problema no es ese. El problema es que los tiempos no se compadecen como para que puedan llegar con un plazo mínimo como para ponerse a las órdenes de sus entrenadores.