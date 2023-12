Portavoz de los obispos sobre la Amnistía: "Si no respetamos el imperio de la ley, la alternativa es la tiranía"

El secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Francisco César García Magán, ha señalado, preguntado por su opinión sobre la ley de Amnistía del Gobierno a los implicados en el proceso independentista a cambio de los escaños de Junts para que Pedro Sánchez sea presidente, que si no se respeta "el imperio de la ley, la alternativa es la tiranía, sea de derechas o de izquierdas". "Si no respetamos el imperio de la ley, la alternativa al Estado de derecho, al imperio de la ley, es la tiranía, sea de derechas o de izquierdas", ha manifestado García Magán en una entrevista concedida a Europa Press. También ha subrayado que hay que "respetar escrupulosamente la autonomía del poder judicial y la libertad de los jueces, porque es uno de los principios fundamentales de la democracia". "Cuando hay poderes que invaden las competencias de otro poder, el edificio democrático se tambalea y hay el riesgo de caer en una autocracia", ha precisado García Magán. Así, ha abogado por la "separación de poderes" y ha advertido de que "en los países donde los jueces pierden esa libertad", se observan "los experimentos sociopolíticos". Además, el secretario general de los obispos se ha remitido a un comunicado de la Conferencia Episcopal en el que los prelados llamaban a "un diálogo social, a evitar posiciones inflexivas y excluyentes" y en el que decían que "todo había de hacerse dentro del respeto a las leyes y al ordenamiento jurídico del Estado". Sobre si le preocupa en concreto que el Gobierno haya cambiado de opinión en este asunto pasando de decir que la amnistía era algo inconstitucional a todo lo contrario, García Magán ha precisado que "el Gobierno dice lo que dice" y "los ciudadanos tienen derecho a tener su opinión y tienen derecho a sacar sus conclusiones". Por otro lado, preguntado por si desde la Conferencia Episcopal, ven reparos éticos a que el PSOE apoye al candidato de EH Bildu a la alcaldía de Pamplona, García Magán ha asegurado que las víctimas del terrorismo merecen "el mismo respeto" que las víctimas de los abusos sexuales. "Las víctimas del terrorismo no son un número, son casos con nombre y apellidos, y el mismo respeto merecen esas víctimas del terrorismo que las víctimas de los abusos sexuales", ha subrayado García Magán. El secretario general de los obispos ha dicho que "habrá que ver cuáles eran los compromisos del partido del gobierno y ahora ese cambio de posición". A su juicio, "las instituciones tienen que buscar el bien común, la integración" y en este tema, según ha advertido aún "hay muchas heridas abiertas de un pasado todavía relativamente reciente". Precisamente, ha recordado que la semana pasada se ha conmemorado "el aniversario de una víctima del terrorismo de ETA, que fue el presidente del gobierno de entonces, el almirante Luis Carrero Blanco" y ha pedido ser "muy cuidadosos con el dolor de las personas y el dolor de la sociedad". En cuanto a las conversaciones entre la Iglesia y el Gobierno en materia fiscal, García Magán ha señalado que, tras el acuerdo alcanzado este año por el que la Iglesia renunciaba a la exención del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), "el régimen fiscal de la Iglesia está equiparado a las entidades sin ánimo de lucro, a las ONG, a instituciones, a federaciones deportivas, a fundaciones de partidos". "Estamos al mismo nivel", ha señalado. Además, ha añadido que en el tema del IBI también están "protegidos en ese ámbito" porque, tal y como ha advertido, si se pusiera "un gravamen solamente para la Iglesia" y no para los otros ámbitos se caería en "un principio de exclusión de la Iglesia, de discriminación". En este sentido, el secretario general de los obispos no se ha mostrado preocupado por el hecho de que el Gobierno de coalición del PSOE con Sumar pueda afectar a la Iglesia. "Basta tirar de hemeroteca, cuando un partido antes de llegar al Gobierno, en la campaña electoral, y en las previsiones muchas veces ha hecho bandera o ha hablado de ciertos temas, luego llegando al Gobierno, eso que se dijo en campaña electoral, luego de facto no se ha llegado a hacer", ha precisado. Por otro lado, preguntado por un reciente fallo de la justicia de la Unión Europea que avala que una administración pública pueda prohibir a sus empleados el uso visible de símbolos religiosos, García Magán ha defendido el "derecho fundamental de libertad religiosa" y ha puntualizado que este "no se limita solamente a que uno en la Iglesia, en la Mezquita o en la Sinagoga pueda ir el domingo, el viernes o el sábado, según el caso, a rezar y vaya pacíficamente y que no te detengan a la entrada o a la salida" sino que también garantiza "el derecho a estar en la plaza pública". En este sentido, el obispo ha insistido en el derecho a "la presencia de signos religiosos", a "hacer una procesión de Semana Santa o ir de Romería a un santuario de la Virgen como otros grupos sociales tienen derecho a manifestarse, a expresarse en la vía pública" siempre que se cumpla con el orden público. DERECHO A REZAR TAMBIÉN EN LA PLAZA PÚBLICA En esta línea, preguntado por el rezo del rosario en Ferraz, ante la sede del PSOE, el obispo ha remarcado que "uno no tiene solamente derecho a rezar aquí, en su casa o en la Iglesia, sino, por supuesto, pacíficamente y sin agredir a nadie y sin que nadie te agreda, tiene derecho a rezar también en la plaza pública, con el respeto a las normas administrativas". Por otro lado, el secretario general de la Conferencia Episcopal ha mostrado su preocupación por la aparición de pintadas antisemitas a raíz de la guerra entre Israel y Hamás. "Me preocupa, ahora, a raíz de la triste situación que tenemos en Tierra Santa, pues que hayan aparecido pintadas en sinagogas, o en tiendas, o en viviendas donde viven personas que son de religión judía. Porque esto, y precisamente en Europa, es muy grave y es sacar fantasmas y espantajos del pasado que tenemos que mantener siempre enterrados", ha zanjado. EUROPA PRESS