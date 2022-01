Preparate Uruguay: De Paul contó todas las que pasó Argentina en el norte de Chile

El volante de la selección argentina, Rodrigo De Paul, contó las adversidades que padeció el plantel albiceleste en Calama, lugar donde Chile fijó la localía para el partido de este jueves por Eliminatorias y donde será local ante Uruguay en marzo, en la última fecha.

Tras el encuentro que ganaron los visitantes por 2-1 ante el equipo que dirige el uruguayo Martín Lasarte, De Paul contó las situaciones que pasaron en Calama, en el desierto chileno.

"Llegamos al hotel y en las habitaciones hacía 32°, no andaba el aire acondicionado. Abrimos las ventanas y había sonido de sirenas, muchos no pudieron dormir. Esta mañana no teníamos agua. No digo si está bien o mal, cada uno lo evaluará", dijo en conferencia de prensa.

Además, recordó que en la llegada a Chile tuvieron una demora de tres horas en los controles de migraciones, más un posterior traslado de dos horas hasta Calama.

“Con respecto a lo que pasó en la previa, solo decir que en Argentina tenemos que tratar a nuestros países vecinos de la mejor manera. Las cosas se podrían haber hecho de otra manera. Tratamos de brindar nuestra mayor predisposición”, agregó De Paul.

AFP

Rodrigo De Paul

El volante también habló del momento que vive Argentina, que este jueves ganó sin Leo Messi,

"Debemos ganar y hacernos respetar donde vale, en el campo de juego. Hace más de dos años que este equipo no conoce la derrota, pero estamos preparados para cuando llegue. Tenemos trabajo, humildad y capacidad para afrontar cada partido", agregó.

"NO ANDABAN LOS AIRES, HACÍA MUCHO CALOR Y HABÍA SIRENAS": Rodrigo De Paul expresó su malestar por lo que vivió la #SelecciónArgentina en su visita a Chile por las #Eliminatorias. pic.twitter.com/secuDDDPFf — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) January 28, 2022

"Alguno podría pensar que este grupo está relajado por haber conseguido la clasificación a Catar, pero cuando nos ponemos la camiseta de la selección damos el 110 por ciento. Estoy feliz de ver cómo este equipo reacciona ante las adversidades", sostuvo.

Con toda esa previa, el partido tuvo un clima caliente en la cancha y tras el triunfo desde la cuenta albiceleste enviaron un tuit provocador para sus rivales.

🏆 #Eliminatorias



Buenas noches a todos los clasificados 👋 pic.twitter.com/JjXYgAK7e7 — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) January 28, 2022

La respuesta de Medel

Tras las quejas de los argentinos, el defensa de la selección de Chile, Gary Medel expresó que “se la tienen que comer calladitos”.

"Eso también nos pasa a nosotros. Se la tienen que comer calladitos. Ellos nos hicieron ir a Buenos Aires y después a Santiago del Estero. No tienen nada que decir”, expresó.

La selección uruguaya visitará a Chile en Calama en la última fecha de las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022 en el mes de marzo.

Con la derrota de este jueves, los trasandinos quedaron muy complicados en la tabla con 16 puntos y el próximo martes deberán visitar a Bolivia en la altura de La Paz.