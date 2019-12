Presentador de radio deseó "un buen tiroteo escolar" para opacar cobertura de impeachment

Una radio estadounidense canceló un programa luego de que su presentador deseó que hubiera un "buen tiroteo en una escuela" para interrumpir la cobertura de las audiencias de juicio político de Donald Trump.

Chuck Bonniwell hizo ese comentario después de criticar la cobertura "interminable" de las audiencias de impeachment en el programa "Chuck & Julie" en la estación de radio de Colorado 710 KNUS, según KUSA, afiliada local de NBC.

"Sabes, deseas que un buen tiroteo en una escuela lo interrumpa", le dijo a su coconductor durante la transmisión del martes, cuya grabación fue obtenida por KUSA.

Su colega Julie Hayden saltó rápidamente y contestó: "No, no, ni siquiera digas eso. No nos llamen. Chuck no dijo eso".

Bonniwell luego agregó "... en el que nadie salga dañado".

Colorado 710 KNUS

El miércoles, 710 KNUS anunció la cancelación del programa "Chuck & Julie".

"Dada la historia de violencia escolar que ha afectado a nuestra comunidad, 710 KNUS confirma que se decidió finalizar el programa de inmediato", dijo en un comunicado publicado en Twitter.

En el último tiempo, Estados Unidos se ha visto sacudido por varios tiroteos en escuelas que han provocado un movimiento estudiantil para modificar las leyes de armas.

En 1999, Colorado fue protagonista cuando dos adolescentes dispararon y mataron a 12 compañeros de clase y un maestro en la secundaria Columbine de la ciudad de Littleton, antes de suicidarse.

Otros tiroteos masivos en escuelas estadounidenses incluyen la masacre de diciembre de 2012 en Sandy Hook Elementary en Newton, Connecticut, donde 26 personas fueron asesinadas a tiros, y el de febrero de 2018 en Parkland, Florida, donde murieron 17 personas.

Fuente: AFP