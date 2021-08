Presidencia recibió "al menos" dos propuestas internacionales para producir vacunas

La Universidad de la República (Udelar) planteó la semana pasada, en el marco de la Rendición de Cuentas, la creación de un "Instituto Nacional de Vacunas", enfocado en la salud humana y animal, para el que pide se le voten recursos. La Udelar no pretende gestionar en exclusiva este eventual nuevo instituto, indicó el rector, Rodrigo Arim, sino que busca algún tipo de asociación y apoyo a nivel interinstitucional.

En este sentido, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, contó que recibió la propuesta de "por lo menos" dos grupos internacionales que mostraron interés en desarrollar vacunas de virus inactivado –la misma plataforma que usa Sinovac– en Uruguay.

En una rueda de prensa en Salto, en el marco de la inauguración de las oficinas del LATU Regional Norte, Delgado dijo que cree que el país tiene "capacidad científica y tecnológica" para producir las dosis.

"Ojalá se pueda, tenemos que darle escala y hacer algo que no implique solo a Uruguay, es muy difícil producir solo para Uruguay en términos de mercado", expresó al ser consultado acerca de la propuesta de la Udelar y agregó: "Habría que ver el tipo de vacuna, por lo menos la que nos plantearon a nosotros eran de virus inactivado".

En el Parlamento, Arim admitió que se trata de un proyecto relativamente costoso: se requerirían entre US$ 10 millones y US$ 15 millones para implementarlo. De todas formas, la Udelar le pidió al Parlamento en esta Rendición de Cuentas "hacer una pequeña apuesta al futuro": votarle $5 millones para que el año que viene pueda poner a rodar un proyecto ejecutivo para la investigación y producción de vacunas, equivalente a unos US$ 110 mil.

La partida sería sobre todo para poder montar los equipos que se requieren para desarrollarlo. "Ganemos tiempo en la pandemia para avanzar", pidió. "Estamos hablando de recursos absolutamente menores", dijo. A esa cifra se le agregan otros $ 2 millones para 2022 (unos US$ 45 mil). Según advirtió el rector, el mundo se mueve y va reconstruyendo su malla de investigación en distintas áreas.

Arim dijo haber mantenido diálogos con Presidencia de la República para plantear la idea, a través de contactos con varios integrantes del Poder Ejecutivo. El miércoles, cuando concurrió al Parlamento, aún tenía pendiente un encuentro con el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas.

El jerarca ya se le había adelantando días antes, cuando en el mismo ámbito fue consultado por el tema. "Siempre vamos a estar de acuerdo con la investigación y con el avance en el tema de vacunas", dijo Salinas ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.