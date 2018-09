Presidente de Nacional: clubes no votaron nuevo estatuto para que Valdez no fuera reelecto

El presidente de Nacional, José Luis Rodríguez, reconoció que en los últimos dos años los clubes postergaron la aprobación del nuevo estatuto, lo que derivó en la intervención de la FIFA, para que Wilmar Valdez no ganara las elecciones de la AUF.

“Atrás del nuevo estatuto estaba la elección del nuevo presidente, eso hay que reconocerlo porque sino sería tapar el sol con la mano y no podemos. Eso fue uno de los motivos que llevó a los últimos dos años a la no aprobación de los estatutos. Porque se mencionaba que con el nuevo estatuto Wilmar Valdez tenía más chance de ganar que con el viejo. Eso es la realidad. Por eso fue la postergación”, expresó Rodríguez en el programa Tirando Paredes de 1010AM.

¿Por qué se consideraba que Valdez sería reelecto con el nuevo estatuto? Porque se ampliaba la cantidad de votantes y los clubes profesionales perdían poder.

Revisen todo

El presidente tricolor aseguró que parte de la pelea de fondo, entre los jugadores y Casal, tiene como rehén a la AUF. “Es lamentable poner a la AUF de rehén en una disputa que no es ni parte. Acá hay un contrato de TV hasta 2025 que fue votado en 2015. Nacional no fue a la asamblea donde se votó. Si la intervención de la AUF es por eso, no creo que la intervención solucione. Y bueno sí, es lo que todo el mundo dice (que el tema pasa por un conflicto entre Casal y los jugadores seleccionados). ¿Tú pensás que la intervención va a solucionar esta disputa?”.

Rodríguez pidió que sean revisados todos los contratos que firmó la Asociación.

“Estoy de acuerdo que se revisen todos los contratos que la AUF tiene vigentes, dentro de ellos el de televisación. Me parece bien que se revisen todos los contratos que firmó el Ejecutivo anterior con relación a selección, a premios, a sponsors, no solo el contrato de televisión”.