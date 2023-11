Presidente del CGPJ: la querella de Sumar "es una maniobra política"

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha dicho este viernes que la querella de Sumar contra él y nueve vocales de este órgano por su acuerdo contra la amnistía a implicados en el proceso de independencia de Cataluña "es una maniobra política que no tiene mucho sentido".



Guilarte ha realizado estas declaraciones a los periodistas tras participar en un desayuno de Fórum Europa al ser preguntado por dicha querella de Sumar por supuesto delito de prevaricación.



"Creo que es una maniobra política que no tiene mucho sentido a día de hoy y si lo que estamos es intentando buscar fórmulas de pacificación de consenso y de renovación" del CGPJ pues "no empezamos bien", ha manifestado.



El presidente del CGPJ ha insistido: "Estamos intentando bajar la tensión y estas actitudes yo creo que no van a ningún sitio".



Sobre el ánimo con el que afronta la reunión de este viernes con el nuevo ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha comentado que "estamos en un momento en el que partimos de cero y vamos a empezar".



No obstante ha aclarado que no es "agente para propiciar la renovación" del CGPJ ya que la designación de los vocales corresponde a las Cortes.



El CGPJ doblará en diciembre su periodo de mandato de cinco años establecido por la Constitución al no haber llegado a un acuerdo para su renovación los dos principales partidos, PSOE y PP.



Guilarte ha manifestado que ha ofrecido "algunas ideas, no para que se hagan efectivas sino para mover un poco el árbol"; espera que "con ayuda de todos" se logre dicha renovación este año, y ha considerado que desde su perspectiva como presidente del CGPJ la tramitación de la ley de amnistía no debe interferir en la misma.



Sobre la reunión con Bolaños ha indicado que "es una primera toma de contacto inicial" pero ha recalcado: "No soy agente de la renovación; yo puedo ofrecer mediación y diálogo con unos y otros ya que hay que desenquistar las dos posiciones para buscar fórmulas intermedias". EFE