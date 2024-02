Primer día del juicio de Dani Alves: declararon la amiga y la prima de la víctima

Después de 13 meses en prisión preventiva, este lunes comenzó el juicio contra Dani Alves en la Audiencia de Barcelona por presunta agresión sexual a una joven en un boliche en 2022, en la sellevaron a cabo seis declaraciones, entre ellas la víctima del caso a puerta cerrada y entre extremas medidas de protección, además de la amiga y la prima de la misma.

La víctima ratificó ante el tribunal su versión de los hechos, afirmando que el futbolista la quiso violar, en una declaración que se llevó a cabo a puertas cerradas y entre medidas de seguridad. Según distintas fuentes jurídicas, la misma mantuvo la misma historia que sostuvo a lo largo de la instrucción de la causa: que Alves la agredió sexualmente, con violencia y una actitud despectiva, tras obligarla a entrar con él al baño de la discoteca Sutton en Barcelona.

🇪🇸 | AHORA: Primeras imágenes de Dani Alves en el banquillo de los acusados en su juicio en España tras ser acusado de violar a una mujer en el baño de una discoteca y por el que enfrenta hasta 12 años de prisión. pic.twitter.com/pkheGG5NKm — Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 5, 2024

"Me ha hecho mucho daño"

La víctima salió del baño de la discoteca llorando "desconsolada" y contando a sus amigas presentes que el futbolista le había hecho "mucho daño", pero que en principio se resistía a denunciarlo mientras repetía: "Solo quiero irme a casa, no me van a creer". Así relató esta situación una de sus dos amigas que estuvo con ella esa noche, quién agregó que Alves tuvo una actitud "babosa" y que también la toqueteó tanto a ella, como a la otra chica del grupo.

Según contó la testigo, cuando la víctima salió del baño no paraba de llorar "desconsolada" y "muy nerviosa", por lo que pidió a sus amigas salir de la discoteca e irse a su casa, mientras repetía constantemente que el futbolista le había hecho "mucho daño". A su vez, la amiga también manifestó que le costó "horrores" convencerla de que haga la denuncia: "Solo repetía no me van a creer, no me van a creer".

Cómo fueron los hechos, según la amiga de la víctima

Según cuenta, la víctima y sus dos acompañantes esa noche accedieron a entrar en el reservado en el que estaba Dani Alves con un amigo, después de que este las invitara en dos ocasiones mediante un camarero, a tomar unos tragos con ellos en esa zona VIP de la discoteca Sutton, que a su vez cuenta con un pequeño baño privado.

Posteriormente, la testigo detalló que Alves tuvo una actitud "babosa" hasta el punto de querer tocar las partes íntimas de ella y de la otra amiga presente. Despúes cuando, Dani primero, y la víctima después, se fueron al baño, la testigo expresó que los perdieron de vista durante unos minutos, momento en el que ella se fue al baño y, al salir, recibió en su teléfono móvil un mensaje de su otra amiga que le decía que la denunciante "necesitaba irse".

Las tres pusieron un punto de encuentro dentro de la discoteca y ahí fue cuando la amiga la encontró a la víctima "llorando desconsolada" y repitiendo "me ha hecho mucho daño", mientras con un ademán nervioso se tocaba las piernas: "No la había visto así en mi vida", confesó.

La testigo, que a su vez es abogada, respondió preguntas de la defensa de Dani Alves y en varias oportunidades contestó "no recuerdo", a lo que la presidenta el tribunal, la magistrada Isabel Delgado, le advirtió que "si recuerda algo, tiene la obligación de decirlo, debe decir la verdad".

"Me puso la mano y me tocó mi zona íntima"

Por otro lado, la prima de la víctima que junto con una amiga estuvo presente aquella noche en la discoteca de Barcelona, declaró que se sintió incómoda: "Nos bailaban muy cerca. Me puso la mano y me tocó mi zona íntima".

"Sé que a la denunciante le puso la mano en la zona íntima también. Yo me separé porque lo había intentado con una y con otra, y vino mi prima y me dijo que él le insistía mucho en que se fueran a algún sitio y ella no quería irse", agregó.

"Le pregunté si estaba bien y si quería que nos fuéramos, y ella me dijo que necesitaba irse. Nos fuimos de allí y yo escribí a mi amiga diciéndole que (la víctima) necesitaba irse. Sólo me dijo que le había hecho mucho daño, que se había corrido dentro", sostuvo.

Tranquilidad en el entorno de la víctima

Fuentes cercanas a a la defensa de la víctima mostraron su satisfacción por los testimonios en este primer día de juicio, tanto de la amiga de la víctima como de la prima, porque reflejaron con sus declaraciones la gravedad y la magnitud del delito que se le imputa a Dani Alves. A su vez, manifestaron que la víctima quiere "pasar página" tras el primer día.